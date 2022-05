GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sono trascorsi quasi tre mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. Ieri il vice ministro degli Esteri russi Andrei Rudenko ha dichiarato che “la Russia è pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina quando Kiev si dichiarerà pronta a farlo”, ma il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak ha definito il cessate il fuoco “impossibile” senza il ritiro delle truppe russe. “Non offriteci un cessate il fuoco, questo è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe. La società ucraina non è interessata a una nuova ‘Minsk’ e al ritorno della guerra tra pochi anni”, ha scritto su Twitter Podolyak. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che “l’offensiva russa in Donbass è in stallo”. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto, confermando il sostegno di Washington alla loro richiesta di aderire alla Nato, che ha definito “la più potente Alleanza del mondo”. Durante la conferenza stampa Biden ha parlato di “momento storico” e ha dichiarato che “l’allargamento della Nato non è una minaccia per nessuna nazione”. Il presidente turco Erdogan intanto ha ribadito la sua contrarietà all’adesione. Dopo la pubblicazione su Repubblica del “piano italiano per la pace”, Mosca ha dichiarato di essere all’oscuro della strategia “in quattro punti” riportata dai quotidiani italiani ieri.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MAGGIO 2022

Ore 07.00 – Zelensky, fase finale della guerra sarà la più sanguinosa – “La fase finale è la più difficile e la più sanguinosa. Non possiamo permetterci di dire che la guerra è finita”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi, in una conversazione con alcuni studenti ucraini, stando a quanto riportato dal Kiev Independent. “Non posso gridare ‘Torna a casa oggi’ a tutti quelli che sono scappati all’estero, perchè la guerra non è finita”, ha detto Zelensky. Allo stesso tempo, ha assicurato che, dopo la fine della guerra, l’Ucraina presterà molta attenzione alla sicurezza. “Costruiremo il Paese, e in particolare le migliori infrastrutture e tecnologie per garantire sicurezza, al livello di Israele e di altri Paesi leader”, ha garantito. Zelensky ha infine annunciato che dopo la vittoria dell’Ucraina in guerra, “ci sarà un approccio equo ai salari di qualsiasi professione”.

Ore 06.30 – Onu, 90% popolazione ucraina rischia di finire in povertà – Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha avvertito che il 90% delle persone in Ucraina potrebbe finire in povertà, se la Russia continuerà il suo assalto. “Stiamo parlando di nove ucraini su 10 che cadranno in povertà, se questa guerra continuerà fino alla fine dell’anno”, ha affermato il vice rappresentante dell’Undp in Ucraina, Manal Fouani citato da Bbc. Ha descritto questo numero come “scioccante”, dato che il tasso di povertà nel paese era solo del 2,5% appena prima dell’inizio della guerra. Fouani ha affermato che 18 anni di guadagni in termini di sviluppo potrebbero essere persi entro la fine dell’anno: gli “investimenti dell’Unione europea e di tutti i donatori e partner di sviluppo di questo paese negli ultimi 20 anni”.

Ore 06.00 – Zelensky: russi hanno trasformato Donbass in inferno – Le forze russe hanno trasformato il Donbass in un “inferno”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che non si tratta di “un’esagerazione”. Nel suo discorso, il leader di Kiev ha fatto riferimento al “brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk”, “i bombardamenti di altre citta’, gli attacchi aerei e missilistici dell’esercito russo: tutto questo non e’ solo ostilita’ durante la guerra”. Zelensky ha citato “la regione di Chernihiv, in particolare il terribile attacco a Desna”, “gli attacchi continui nella regione di Odessa, nelle citta’ dell’Ucraina centrale, il Donbas s e completamente distrutto”. “Tutto cio’ non ha e non puo’ avere alcuna spiegazione militare per la Russia”, ha sottolineato il presidente, sostenendo che sia “un tentativo deliberato e criminale di uccidere il maggior numero possibile di ucraini. Distruggere quante piu’ case, strutture sociali e imprese possibili”.

