GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 117esimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente Zelensky: “Non daremo il Sud a nessuno”. Ma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo provoca dicendo che l’Ue potrebbe non esserci più quando Kiev sarà pronta ad entrare. Intanto sul terreno continua l’assedio russo a Severodonetsk e la battaglia per il Donbass. Un conflitto che può durare molto a lungo. Lo dicono il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il primo ministro britannico Boris Johnson. E l’Occidente fa i conti con le conseguenze della guerra: la Germania adotta misure d’emergenza sulle forniture di gas. Di seguito le notizie di oggi.

Ore 7,30 – Zelensky: “Settimana storica per Ucraina in Ue” – “Inizia una settimana davvero storica. Una settimana in cui sentiremo la risposta dell’Unione europea sullo status di candidato per l’Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva da parte della Commissione Europea, e alla fine della nuova settimana ci sarà una risposta dal Consiglio Europeo. Sono convinto che solo una decisione positiva soddisfi gli interessi di tutta l’Europa. Coglierò ogni opportunità per difendere la prospettiva europea per l’Ucraina, per ciascuno di noi, e per raccogliere nuovi sostenitori per noi”: è quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video pubblicato la scorsa notte. “Ovviamente – ha aggiunto – dovremmo aspettarci una maggiore attività ostile dalla Russia. Di proposito e in modo dimostrativo. Questa settimana esattamente. E non solo contro l’Ucraina, ma anche contro altri paesi europei. Noi ci stiamo preparando. Siamo pronti. Avvertiamo gli alleati”.

Ore 7,00 – New York Times: “Mosca usa armi bandite” – Secondo il New York Times, l’esercito russo avrebbe utilizzato nella guerra in Ucraina munizioni di armi messe al bando dai vari trattati internazionali. “Quasi tutte erano munizioni a grappolo, comprese le loro sub-munizioni, che pongono un grave rischio per i civili per decenni dopo la fine della guerra” scrive il giornale secondo cui “più di 330 altre armi sembrano essere state usate contro o vicino strutture civili”.

