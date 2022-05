GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 maggio 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina, dove ieri è iniziata l’evacuazione dei civili intrappolati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, in cui sono asserragliati gli ultimi uomini del reggimento Azov. “Sono grato al Comitato internazionale della Croce rossa per il suo ruolo nei negoziati e per il lavoro delle sue squadre a Mariupol”, ha detto Zelensky, mentre è stata rinviata a oggi, “per motivi di sicurezza”, l’evacuazione dei civili che si trovano in parti della città al di fuori dell’acciaieria. Secondo Kiev, sono 100 i civili evacuati dalla struttura, mentre Mosca parla di 80 evacuati. Potrebbero essere ancora oltre 500 i civili da evacuare, secondo quanto riportato dalla stampa russa. Di seguito tutte le notizie di oggi, 2 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MAGGIO 2022

Ore 07.00 – Washington, visita Biden in Ucraina è solo questione di tempo – Adam Schiff, presidente del Comitato di intelligence della Camera degli Stati Uniti, ha detto alla Cnn che “è solo questione di tempo” prima che il presidente americano Joe Biden visiti l’Ucraina. Domenica la presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

Ore 06.00 – Ambasciatore Corea Sud tornato a Kiev – L’ambasciatore sudcoreano Kim Hyung-tae è tornato a Kiev insieme ad alcuni membri del personale dell’ambasciata, riferisce l’agenzia di stampa Yonhap citando il ministero degli Esteri di Seul. L’ambasciata sudcoreana era stata evacuata all’inizio dell’invasione russa e da marzo il personale lavorava in un ufficio temporaneo nella città di Chernivtsi, nell’Ucraina occidentale. Il ministero ha detto che Kim inizierà a lavorare da Kiev oggi e che sta valutando il ritorno graduale del resto personale.

