GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 LUGLIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – In Ucraina si continua a combattere da 129 giorni e sale il bilancio di morti tra i civili. Dopo l’attacco missilistico russo contro il centro commerciale di Kremenchuk, ieri a essere colpito è stato un palazzo di Odessa, dove almeno 18 persone sarebbero rimaste uccise. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’amministrazione militare di Odessa Sergei Bratchuk il missile avrebbe colpito” un edificio residenziale di nove piani, nella regione di Bilgorod-Dniester” a circa 80 chilometri dalla città. Nell’edificio “nove piani di una sezione sono completamente distrutti”, ha dichiarato Bratchuk. Nelle ore successive all’attacco è arrivata la condanna unanime della comunità internazionale alla nuova strage di civili. “I responsabili di atti che equivalgono a crimini di guerra saranno tenuti a rispondere ai sensi del diritto internazionale”, ha scritto in un tweet l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Ore 07.40 – Zelensky, grato a Biden per nuovo pacchetto di sostegno – “Tre missili da crociera hanno colpito Serhiivka. I missili hanno colpito anche Zatoka. 12 missili colpiscono Mykolaiv in una sola volta – vari oggetti della città. E’ solo una notte e una mattina… Le mie condoglianze a tutti i parenti e ai cari di coloro che hanno perso la vita a causa di questi attacchi”. Cosi’ il presidente ucraino Zelensky in un post su Telegram. “Sono particolarmente grato agli Stati Uniti d’America e personalmente a Biden per il nuovo pacchetto di sostegno all’Ucraina annunciato oggi – ha detto il leader ucraino – che comprende sistemi NASAMS molto potenti. Un complesso missilistico antiaereo che rafforzerà in modo significativo la nostra difesa aerea. Abbiamo lavorato duramente per questa fornitura”.

Ore 07.00 – Potenti esplosioni avvertite a Mykolaiv – Potenti esplosioni sono state avvertite nella città ucraina di Mykolaiv. Lo ha dichiarato sui social il sindaco Oleksandr Senkevich: “Ci sono potenti esplosioni in città ! Rimanete nei rifugi!” Senkevich ha scritto su Telegram. Non è stato reso noto cosa abbia causato le esplosioni, riferisce Reuters. Le sirene antiaeree hanno suonato in tutta la regione. Mykolaiv conta 476.101 abitanti ed è la nona città più popolosa del Paese.

