GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 84esimo giorno di guerra in Ucraina, dove nella giornata di ieri sarebbero stati evacuati oltre 900 combattenti del battaglione Azov dall’acciaieria di Mariupol, ma secondo il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, nei sotterranei ne resterebbero ancora mille, compresi i loro comandanti. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peksov, ha dichiarato che “i negoziati di pace tra Russia e Ucraina non stanno procedendo” e che “molto probabilmente non riprenderanno dopo il ritiro dell’esercito ucraino dalle acciaierie Azovstal”. “Nonostante le attuali difficoltà”, ha assicurato il vice capo del Consiglio per la sicurezza nazionale di Mosca, Rashid Nuurgaliyev, “la Russia continuerà la sua “operazione militare speciale” fino al suo compimento, “e i suoi obiettivi, compresa la demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e la difesa delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, saranno completamente raggiunti”. Il Cremlino intanto ha convocato l’ambasciatore italiano a Mosca per informarlo delle misure di risposta all’espulsione di diplomatici russi dall’Italia, e cioè l’espulsione di 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio ICE nella Federazione Russa. Lo stesso destino è toccato a 27 diplomatici spagnoli. La Finlandia e la Svezia hanno entrambe presentato la domanda di adesione alla Nato, e annunciato l’acquisto di armi da fuoco e armi anticarro. La premier finlandese Sanna Marin, in visita ufficiale in Italia, ha incontrato il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, a Palazzo Chigi: sul balcone è stata esposta una bandiera in suo onore. Draghi ha ribadito l'”appoggio convinto all’adesione Nato”.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 MAGGIO 2022

Ore 09.45 – Draghi, espellere diplomatici atto ostile ma dialogo continui – “Nella giornata di ieri la Federazione russa ha comunicato l’espulsione di 24 diplomatici italiani: è un atto ostile che ricalca decisioni simili prese verso altri Paesi europei e risponde a espulsioni di diplomatici da parte italiana. E’ essenziale mantenere canali di dialogo con la Federazione russa e solo da questi canali che potrà emergere una soluzione negoziale”. Lo dice Mario Draghi nel corso dell’informativa al Senato sull’Ucraina.

“Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà Ucraina e non altri decidere quale pace accettare, una pace senza Ucraina non sarebbe accettabile”. Lo afferma il premier Mario Draghi in una informativa al Senato sulla guerra in Ucraina.

Ore 07.00 – Russia chiude uffici tv Canada per ritorsione bando Rt – La Russia ha fatto sapere che chiuderà gli uffici moscoviti della Canadian Broadcasting Corporation (Cbc) come ritorsione per la decisione di Ottawa di mettere al bando Rt. La misura punitiva e’ stata immediatamente condannata dal premier canadese Justin Trudeau secondo cui “il giornalismo responsabile, che condivide con i cittadini quello che sta succedendo, e’ una profonda minaccia per Vladimir Putin”.

Ore 06.30 – Media, Biden nega a Kiev lanciarazzi a lunga gittata – Joe Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lancia razzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l’artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev in particolare chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato in tale categoria d’armamenti dall’industria occidentale. Ma la Casa Bianca non cede e i dirigenti ucraini sarebbero sempre più frustrati. “C’è stato un momento favorevole (a questo tipo di forniture, ndr) a Ramstein ma sembra essersi raffreddato”, ha confidato un assistente parlamentare a conoscenza della discussione avuta da alleati e partner occidentali in Germania.

Ore 06.00 – Zelensky, Russia usa laser? Testimonia fallimento invasione – “Oggi un rappresentante russo ha detto che gli occupanti stanno usando armi laser, apparentemente per risparmiare missili. Primo, va notato che abbiano bisogno di risparmiare missili… hanno lanciato oltre 2000 missili contro l’Ucraina, che era la gran parte del loro arsenale. Ora hanno solo rimasugli. Secondo, tutti hanno già visto la Russia in guerra: militari di leva senza esperienza, lanciati in battaglia come carne da cannone. Predoni che vedono per la prima volta normali elettrodomestici in un paese straniero. Blindati sovietici senza protezioni moderne. Bombe al fosforo proibite, che usano per bruciare scuole e case”, afferma Zelensky. “E missili, la maggior parte dei quali usati per distruggere infrastrutture civili senza alcun vantaggio strategico militare”.

