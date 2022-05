GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sono passati 81 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina. Dall’inizio de conflitto morti 227 bambini. Gli Stati Uniti assicurano all’Ucraina altri aiuti e la Gran Bretagna valuta che Mosca potrebbe avere perso un terzo di truppe. Intanto, la premier finlandese annuncia l’ingresso del suo Paese nella Nato e il partito socialdemocratico svedese vota l’adesioneDi seguito tutte le notizie di oggi, 16 maggio 2022, in diretta:

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 MAGGIO 2022

Ore 07.52 – Stoltenberg: “Kiev può vincere questa guerra”- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che la guerra della Russia in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino. “La Russia non è riuscita a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv, la loro grande offensiva nel Donbas è in stallo. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici”, ha affermato Stoltenberg secondo cui “l’Ucraina può vincere questa guerra”.

Ore 07.00 – Capo del Pentagono: sostegno incrollabile Usa a sovranità – Il sostegno degli Stati Uniti alla “sovranità e alle esigenze di sicurezza” dell’Ucraina è “incrollabile”. Lo ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, al ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov nel corso di una conversazione sulla situazione sul campo di battaglia.

Ore 06.30 – A Severodonetsk bombe su un ospedale, 9 feriti – Le forze russe hanno sparato contro ospedale di Severodonetsk: a riportarlo è il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhii Haidai. Secondo Haidai, 9 civili sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche presso il nosocomio, che ha continuato a funzionare durante i bombardamenti. Sono stati 11, nell’ultimo giorno, gli attacchi di artiglieria a Severodonetsk: «I russi hanno bombardato case, un impianto chimico, una scuola e un ospedale», ha concluso.

Ore 06.00 – Zelensky: negoziati su Azovstal, anche per uscita militari – Volodymyr Zelensky afferma che sono in corso negoziati per fare uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti ucraini asserragliati nell’acciaieria di Azovstal. Il presidente dell’Ucraina lo ha annunciato in un videomessaggio: «Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati». Poche ora prima, però, Mosca – per bocca del consigliere presidenziale e capo della delegazione russa ai colloqui Russia-Ucraina, Vldimir Medinsky – aveva negato che i combattenti del battaglione Azov potessero essere oggetto di negoziati politici. A Mariupol, l’acciaieria continua a essere sotto il fuoco, mentre Kiev denuncia l’utilizzo di bombe al fosforo da parte dei russi.

