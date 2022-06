GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è arrivata al 113esimo giorno. Oggi appuntamento cruciale per la diplomazia: Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron si recano a Kiev dove incontreranno Volodimir Zelensky. Macron ieri ha sottolineato che l’Ucraina prima o poi “dovrà negoziare” con la Russia, mentre la Casa bianca ha replicato che sarà Zelensky “in quanto leader di un paese sovrano e democratico” a decidere “come deve finire questa guerra”. Nel frattempo ieri dalla compagnia russa Gazprom è arrivato l’annuncio di una riduzione del 15 percento del gas destinato l’Italia, dopo i tagli annunciati alle forniture tramite il gasdotto Nord Stream, che collega la Russia alla Germania. Di seguito tutte le notizie di oggi, giovedì 16 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 GIUGNO 2022

Ore 8.30 – Londra: distrutti tutti i ponti intorno a Severodonetsk – Tutti i principali ponti sul fiume Siverskyy Donets, che collegano Severodonetsk al territorio controllato dalle forze ucraine, sono stati molto probabilmente distrutti. Lo ha dichiarato l’intelligence britannica nel suo ultimo bollettino, in cui afferma che la situazione resta estremamente difficile per le forze ucraine e i civili rimasti a Est del fiume.

Ore 8.20 – Gas: Gazprom riduce del 60% forniture a Germania in due giorni – Gazprom ha cominciato a ridurre da stamattina il volume delle forniture di gas alla Germania, attraverso la pipeline del Nord Stream 1, a un massimo giornaliero di 67 milioni di metri cubi. Questo ulteriore taglio arriva dopo l’annuncio del gruppo di martedì scorso. Complessivamente, si tratta di una riduzione di circa il 60% nell’arco di due giorni.

Ore 8.10 – Cremlino, discussione Russia-USA su trattato per riduzione armi nucleari – La Russia e gli Stati Uniti devono discutere l’estensione del trattato di riduzione delle armi nucleari Start. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista all’agenzia ufficiale russa Ria Novosti. Secondo Peskov, si tratta di una questione importante per la sicurezza globale che non può essere messa in discussione dall’operazione militare in Ucraina. Alla domanda sulla possibilità di una guerra nucleare, Peskov ha detto: “Credo che oggi i media dovrebbero essere abbastanza professionali da non porre domande del genere, e coloro che vengono intervistati dovrebbero essere abbastanza saggi da non rispondere a tali domande”.

Ore 8.00 – Kiev: raid aereo russo su Sumy, 4 morti e 6 feriti – Quattro persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite nella notte in un attacco aereo russo nella periferia della città di Sumy, in Ucraina settentrionale. Il governatore regionale, Dmitro Zhyvytskyi, non ha specificato l’obiettivo dell’attacco, avvenuto nel distretto di Dobropillia.

Ore 7.50 – Scomparsi due combattenti americani: forse catturati dai russi – Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27 anni, entrambi veterani dell’esercito americano sono scomparsi in Ucraina, dove stavano assistendo le forze di Kiev negli sforzi bellici. I due potrebbero essere stati catturati dalle forze russe, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph.

Ore 7.40 – Ucraina: 478 civili uccisi a Chernihiv da inizio guerra – Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, 478 civili sono stati uccisi e 692 feriti nella regione settentrionale di Chernihiv: 334 uomini, 122 donne e 22 bambini. I dati sono stati forniti dalla Procura regionale di Chernihiv, riporta Ukrinform. La maggior parte dei civili è morta a causa dei bombardamenti di artiglieria e degli attacchi aerei su insediamenti residenziali. Alcuni sono stati colpiti mentre si trovavano in macchina. Nella regione sono stati avviati 1.263 procedimenti penali per crimini di guerra. Ventidue soldati russi sono stati formalmente accusati e uno incriminato.

Ore 7.30 – Cremlino: tentativi Usa di soffocare la Russia non hanno successo – Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato che i tentativi statunitensi di soffocare la Russia con le sanzioni non sono efficaci, un fatto che è già stato riconosciuto da esperti internazionali, anche statunitensi. “Si possono ascoltare … esperti internazionali ed esperti di paesi occidentali, inclusi gli Stati Uniti”, ha spiegato, “i quali stanno già dicendo che questi tentativi di soffocamento non stanno funzionando in modo corretto”.

Ore 7.20 – Kiev: i russi attaccano il Luhansk da nove direzioni – “La lotta feroce per [la regione di] Luhansk continua e gli invasori russi stanno cercando di attaccare contemporaneamente da nove direzioni”. Lo ha annunciato su Facebook il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina, Valeriy Zaluzhny.

Ore 7.10 – Casa bianca: tocca a Zelensky decidere come finire la guerra – John Kirby nel briefing della Casa Bianca ha affermato che “è Volodimir Zelensky, in quanto leader di un paese sovrano e democratico, che deve decidere come deve finire questa guerra”. Il nuovo coordinatore della comunicazione strategica per il Consiglio di sicurezza nazionale lo ha detto in risposta a una domanda sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’Ucraina a un certo punto dovrà negoziare.

Ore 7.00 – Draghi-Macron-Scholz verso Kiev: summit nella notte – Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono in viaggio verso Kiev. Il presidente del Consiglio, il presidente francese e il cancelliere tedesco stanno raggiungendo la capitale ucraina in treno, seguendo un percorso blindato che da Medyka, cittadina polacca al confine, li sta portando a destinazione. Nella notte i tre hanno avuto un lungo colloquio a bordo del convoglio in vista dell’incontro con Volodimir Zelensky che dovrebbe avvenire tra poche ore.

