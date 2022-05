GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sono passati 80 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, mentre continuano le discussioni per lo storico ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. “Un errore”, lo ha definito ieri Vladimir Putin in una telefonata con il presidente finlandese Sauli Niinisto, in cui i due hanno convenuto che è “importante evitare tensioni”. La Turchia ha corretto il tiro dopo la chiusura all’ingresso dei due paesi scandinavi nell’Alleanza atlantica, affermando di non aver “chiuso le porte”, mentre la Finlandia si è detta “fiduciosa” di trovare una soluzione. Ankara intanto si è detta pronta a inviare una nave a Mariupol per consentire l’evacuazione dei soldati ucraini feriti e degli altri civili che si trovano nell’acciaieria Azovstal. In Germania si sono riuniti i ministri degli Esteri del G7, che si sono impegnati a “non riconoscere mai i confini” che la Russia sta cercando di cambiare con la forza in Ucraina. Di seguito tutte le notizie di oggi, 15 maggio 2022, in diretta:

Ore 09.00 – Nato: l’Ucraina può vincere – “C’è stato un clima costruttivo al dibattito di ieri sera”. Lo ha detto uno dei vicesegretari della Nato, Mircea Geoana, a margine del vertice informale Nato dei ministri degli Esteri a Berlino, commentando la cena di ieri sera con Finlandia e Svezia. “L’Ucraina può vincere”, ha anche affermato.

Ore 08.00 – Mosca, villaggio in regione Belgorod bombardato da ucraini – Il villaggio di Sereda, nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, è stato bombardato dall’Ucraina e un civile è rimasto ferito. Lo fa sapere il governatore della regione, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. “Il villaggio di Sereda, nel distretto urbano di Shebekinsky, è stato bombardato dal territorio dell’Ucraina. Un civile è stato ferito, riportando ferite da schegge”, spiega il governatore Vyacheslav Gladkov.

Ore 07.00 – Kyiv Independent: “Nel Donbass respinti 12 attacchi russi dalle forze armate” – Continua la resistenza alle operazioni dei reparti russi: le forze armate ucraine hanno infatti respinto 12 attacchi nel Donbass. Lo riferisce The Kyiv Independent, citando il comando delle operazioni delle forze congiunte dell’Ucraina. In particolare sarebbero stati otto carri armati, cinque sistemi di artiglieria, nove unità di equipaggiamento corazzato da combattimento e cinque veicoli. Sono state abbattute anche unità di difesa aerea: sei veicoli aerei senza pilota (UAV) Orlan-10 e un UAV Eleron da ricognizione tattica.

Ore 06.30 – Blinken a Berlino per parlare con i ministri dei Paesi Nato – Nuovo vertice Europa-Usa per mettere a punto le strategie Nato. “Sono arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei Paesi per discutere la nostra alleanza e un’azione sostenuta per affrontare l’aggressione non provocata della Russia contro l’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Ore 06.00 – Finlandia nella Nato, tensione Helsinki-Mosca. Turchia apre ma vuole negoziati – Il problema per Ankara, emerso anche al vertice Nato dei ministri degli Esteri che si tiene a Berlino, è “l’appoggio di Svezia e Finlandia al Pkk/Ypg”, considerata un’associazione terroristica. Il presidente finlandese, Sauli Niisto, ha chiamato l’omologo russo Vladimir Putin per discutere dell’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Il Cremlino: “Adesione è errore”. Intanto caccia russi hanno preso parte a esercitazioni per respingere un finto attacco aereo nell’enclave russa di Kaliningrad.

