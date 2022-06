GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina prosegue e la pace non sembra vicina. Le forze ucraine sono bloccate a Severodonetsk, dove si sta combattendo “la battaglia più brutale che l’Europa abbia mai visto”, secondo quanto riportato dal presidente ucraino Zelensky. Sul fronte diplomatico, lo stallo continua. Le uniche – timidissime – aperture arrivano dal Vaticano: la Russia ha fatto sapere di accogliere con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in UcrainOgni via d’uscita dalla città è stata tagliataDi seguito tutte le notizie di oggi, mercoledì 15 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 GIUGNO 2022

Ore 08.40 – Intelligence Usa: la guerra è arrivata a un momento cruciale – La guerra in Ucraina è giunta a “un momento cruciale che potrebbe determinare il risultato di lungo termine”. Lo affermano alcuni funzionari dell’intelligence americana, secondo quanto riporta Cnn.

Ore 07.00 – Stoltenberg: l’Ucraina ha bisogno di più armi pesanti – L’Ucraina ha bisogno di “più armi pesanti”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita nei Paesi Bassi. Stasera Stoltenberg ha partecipato ad una cena di lavoro ospitata dal primo ministro olandese, Mark Rutte, e dal premier della Danimarca, Mette Frederiksen, presso il Catshuis, all’Aia.

Ore 06.30 – Zelensky: difesa Donbass vitale per esito guerra – La difesa del Donbass è “vitale” per Kiev perché il suo esito “darà un’indicazione” della continuazione della guerra con la Russia, ha affermato questa sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È fondamentale rimanere nel Donbass. (…) La difesa della regione è essenziale per dare un’indicazione di chi dominerà (sul campo) nelle prossime settimane”, ha detto Zelensky nel suo discorso quotidiano agli ucraini in onda su Telegram, di cui riferisce la Ukrainska Pravda. “Nell’ultimo giorno nella battaglia del Donbass non ci sono stati cambiamenti drastici. I combattimenti più feroci, si sono svolti a Severodonetsk e in tutte le città e comunità vicine”, ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che “sfortunatamente, ci sono perdite e sono dolorose”. Tuttavia, ha detto ancora, “è fondamentale rimanere nel Donbass, e più perdite vi subisce il nemico, meno forza avrà per continuare l’aggressione”. “L’obiettivo chiave è la liberazione di Kherson. Ci muoveremo verso questa direzione passo dopo passo”, ha infine detto Zelensky.

Ore 06.00 – Biden: costruiremo silos a confine per export grano – Gli Usa costruiranno silos temporanei al confine con l’Ucraina per facilitare l’export del grano ucraino nel mondo, ora bloccato dal conflitto con la Russia. Lo ha annunciato Joe Biden parlando a Filadelfia.