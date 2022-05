GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta all’80esimo giorno: continua a far discutere la possibile adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, mentre i ministri della Difesa di Stati Uniti e Russia hanno tenuto la loro prima conversazione dall’inizio del conflitto. Ieri Joe Biden ha ribadito ai leader di Svezia e Finlandia il suo sostegno al loro diritto “di decidere il proprio futuro”. Qualche ora prima, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva frenato sull’ingresso dei due paesi scandinavi, per il quale è necessaria l’unanimità dei paesi membri, definendolo “un errore”. In Italia, ha manifestato scetticismo anche Giancarlo Giorgetti. “Sicuramente non aiuta ad abbreviare il conflitto”, il giudizio del ministro dello Sviluppo economico. In risposta alla richiesta dei leader della Finlandia, Mosca ha annunciato che da oggi sospenderà le forniture di elettricità al paese. “Eravamo preparati per questo e non sarà difficile”, ha minimizzato l’operatore della rete elettrica finlandese.

Intanto, Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha tenuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, il primo dall’inizio del conflitto, durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco e messo in evidenza l’importanza di preservare canali di comunicazione. In Ucraina, il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov ha detto che Kiev dovrà “pianificare meticolosamente” ed “evitare errori” per vincere la “nuova, lunga fase” della guerra che si prospetta, augurandosi di poter armare almeno un milione di combattenti.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 MAGGIO 2022

Ore 07.00 – Putin taglia l’elettricità alla Finlandia – La Russia taglierà a partire da oggi l’elettricità alla Finlandia. A comunicarlo è stata, nella giornata di ieri, RAO Nordic, l’azienda che gestisce il trasferimento di energia elettrica russa nei Paesi nordici per conto della holding di Stato russa Inter RAO. Le ragioni del taglio, secondo una nota della compagnia, risiedono esclusivamente nel fatto che la Finlandia non avrebbe pagato l’elettricità: ma la decisione è stata presa proprio il giorno dopo l’annuncio dei leader finlandesi sulla volontà di entrare nella Nato «senza indugi». L’operatore della rete elettrica finlandese ha assicurato comunque che potrà fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia. “Eravamo preparati per questo e non sarà difficile. Possiamo gestire un po’ più d’importazioni dalla Svezia e dalla Norvegia”, ha detto Timo Kaukonen, responsabile delle operazioni per l’operatore Fingrid.

Ore 06.30 – Kiev prepara 41 processi a soldati russi per crimini di guerra – La procura generale dell’Ucraina sta analizzando 41 casi di soldati russi, colpevoli secondo le accuse di crimini di guerra. Lo ha reso noto la procuratrice generale, Iryna Venediktova, durante un briefing sulla tv ucraina. “Abbiamo 41 sospettati di episodi per i quali saremo pronti ad andare in tribunale. Tutti riguardano l’articolo 438 del codice penale ucraino relativo ai crimini di guerra, ma per tipi diversi di crimini di guerra. Ci sono bombardamento di infrastrutture civili, uccisione di civili, stupro e saccheggio”, ha dichiarato Venediktova. Al momento non è chiaro quanti dei sospettati verranno processati in contumacia.

Ore 06.00 – Zelensky: “Da guerra crisi alimentare su larga scala” – Nel suo ultimo video-discorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la guerra e il blocco russo dei porti ucraini possono “provocare una crisi alimentare su larga scala”. “I russi stanno minacciando apertamente il mondo che ci sarà carestia in decine di paesi – afferma Zelensky -. E quali potrebbero essere le conseguenze di una simile carestia? A quale instabilità politica e flussi migratori questo porterà? Quanto si dovrà spendere allora per superarne le conseguenze? Queste sono le domande a cui devono rispondere coloro che stanno ritardando le sanzioni alla Russia o stanno cercando di rinviare gli aiuti all’Ucraina”.

