GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 79esimo giorno. Nel frattempo si sta ridisegnando la mappa geopolitica dell’Europa: “La Finlandia deve presentare domanda per l’adesione alla Nato senza indugio”, spiegano i due massimi esponenti delle istituzioni di Helsinki, in attesa dell’annuncio formale che arriverà domenica, dopo un dibattito parlamentare dall’esito scontato. È la fine del “non allineamento militare” scelto dalla Finlandia dopo la caduta dell’Urss, nel 1995, quando il Paese aderì all’Unione europea. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito ieri la sua indisponibilità a cessioni territoriali a Mosca e chiesto il ritiro delle truppe di Mosca in un’intervista a “Porta a Porta” di Bruno Vespa, in cui si è detto “grato” a Mario Draghi per essersi unito alle sanzioni e pronto a parlare con Vladimir Putin “ma senza ultimatum”, anche se le trattative si complicano con il procedere del conflitto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 MAGGIO 2022

Ore 09.50 – New York Times, “Finlandia in Nato boomerang per Putin” – La richiesta di adesione alla Nato della Finlandia, che porterebbe l’alleanza “sulla soglia di casa” della Russia e’ il tema forte sulla prima pagina del New York Times, corredato da una fotografia di un funerale di un soldato ucraino a Bucha. La mossa di Helsinki, che potrebbe essere a stretto giro imitata dalla Svezia, avrà l’effetto di “rimodellare un equilibrio strategico che in Europa era consolidato da decenni” ed “è l’ultimo esempio di come l’invasione russa dell’Ucraina 11 settimane fa si sia ritorta contro le intenzioni di Putin”, scrive il New York Times, e sottolinea che l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato “comporta rischi significativi di aumentare le prospettive di guerra tra Russia e Occidente”. In risalto anche un’esclusiva del quotidiano sulle donazioni al partito conservatore britannico.

Ore 08.30 – Michel: “Minaccia nucleare russa riguarda il mondo intero” – ”La Russia sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all’uso delle armi nucleari. Questo non sta solo minacciando la sicurezza dell’Europa. Sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in visita a Hiroshima. ”Sono ancora più determinato nel sostenere la libertà in Ucraina e la sicurezza in Europa e nel mondo”, ha detto dopo aver visto ”le devastanti conseguenze delle armi nucleari”. Citando il Cremlino ha affermato che ”vorrei che coloro che minacciano di nuovo oggi l’uso” di armi nucleari ”possano ascoltare la testimonianza della sopravvissuta alla bomba atomica Keiko Ogura, come ho fatto io oggi”.

Ore 07.20 – Truss a G7: “Putin si sta umiliando, in Ucraina deve perdere”- “Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e che, in ultima analisi, limiti ulteriori aggressioni”. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ai colleghi del G7. “Per aiutare l’Ucraina – ha spiegato – dobbiamo fare di più. La migliore sicurezza a lungo termine per l’Ucraina deriverà dalla sua capacità di difendersi da sola: ciò significa fornirle un percorso chiaro per ottenere equipaggiamenti di standard Nato”.

Ore 07.00 – Mosca, “Occidente pronto a tutto per strangolare Russia” – “Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, compreso il risveglio del nazismo”. Lo affermato la Missione permanente della Federazione Russa presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, commentando la decisione adottata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha aperto un’indagine su una serie di presunte violazioni da parte delle forze armate russe a Kiev, Chernigov, Kharkov e Sumy quando quelle aree erano controllate dall’esercito di Mosca tra la fine di febbraio e marzo.

Ore 06.30 – Ucraina, 8,3 miliardi di dollari in spese militari – Secondo il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko, l’Ucraina è stata costretta a spendere il corrispettivo di circa 8,3 miliardi di dollari, per la guerra. Fondi sottratti agli investimenti allo sviluppo del Paese. Lo riferisce la Reuters, citata da Kiev Indipendent. Il governo ha raccolto solo il 60% delle entrate fiscali previste per aprile, ha detto Marchenko a Reuters, sottolineando quando ancora l’Ucraina abbia bisogno di ulteriore sostegno straniero.

Ore 06.00 – Finlandia, Macron: “Sosteniamo scelta sovrana adesione a Nato” – La Francia sostiene la volontà della Finlandia di entrare nella Nato: lo ha annunciato l’Eliseo al termine di una telefonata fra il presidente Emmanuel Macron e il suo omologo finlandese, Sauli Ninisto. Nel colloquio, spiega la presidenza francese, “il presidente della Repubblica ha assicurato che la Francia sostiene la scelta sovrana della Finlandia di aderire in tempi rapidi alla Nato”. La Russia ha minacciato “misure di ritorsione” se Helsinki entrerà nell’Alleanza Atlantica.

