GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 108esimo giorno e la pace non sembra vicina. Mentre Zelensky è tornato a parlare: “Severodonetsk resiste”, l’Unione Europea ha deciso di accelerare sull’adesione di Kiev. Intanto la Francia ha tuonato: “Pronti a partecipare a un’operazione per sbloccare il porto di Odessa” e auspicato che l’Ucraina “vinca” la guerra contro la Russia. “Come il presidente ha avuto occasione di dire – ha detto una fonte della presidenza ai media francesi – auspichiamo la vittoria dell’Ucraina. Auspichiamo che venga ripristinata l’integrità territoriale del Paese e che questa guerra della Russia all’Ucraina cessi al più presto”. Di seguito tutte le notizie di oggi, sabato 11 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GIUGNO 2022

Ore 07.00 – Sindaco Mariupol: “Edifici demoliti dai russi senza rimuovere i corpi” – Le forze russe che occupano la città ucraina di Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie. A dirlo è il sindaco Vadym Boychenko fuggito da Mariupol verso il territorio controllato dall’Ucraina. Il primo cittadino afferma sul canale Telegram del Consiglio comunale di Mariupol che in un primo tempo gli occupanti hanno coinvolto i residenti di Mariupol nello smantellare con cura le macerie, ma quando hanno visto il numero effettivo di corpi che venivano trovati hanno immediatamente fatto allontanare i residenti. “Il numero reale di cadaveri sotto le macerie delle case distrutte è spaventoso – scrive Boychenko -. Tra le 50 e le 100 persone sono state uccise in quasi tutti gli edifici distrutti e 1.300 palazzi sono stati abbattuti in città”.

Ore 06.30 – Microsoft chiude gli uffici in Russia, a casa 400 dipendenti – Lo riferisce Bloomberg. Per il colosso di Redmond il paese rappresenta l’1% delle entrate globali dell’azienda. A più di tre mesi dall’invasione dell’Ucraina, dopo aver bloccato la vendita di prodotti e servizi nel Paese a inizio marzo, ha deciso di chiudere del tutto i suoi uffici.

Ore 06.00- Biden: “Avvertimenti su invasione russa inascoltati da Zelensky” – Vladimir Putin sta cercando di cancellare non solo la nazione dell’Ucraina ma anche la sua cultura. Lo afferma il presidente americano Joe Biden nel corso di una raccolta fondi, durante la quale spiega che il presidente russo vede la capitale Kiev come la “sede della Madre Russia”. Biden quindi osserva come il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e molti altri non hanno tenuto conto degli avvertimenti lanciati dagli Stati Uniti su una possibile invasione della Russia. “Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire”, mette in evidenza il presidente Usa

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin