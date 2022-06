GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina entra nel suo 107esimo giorno: secondo Volodimir Zelensky le forze ucraine”stanno resistendo” nei fronti chiave del Donbass nonostante gli aspri combattimenti. Ogni giorno Kiev perde tra 100 e 200 uomini, secondo quanto dichiarato dal consigliere presidenziale Mikhailo Podolyak, che ha rilanciato la richiesta di nuove armi all’Occidente, “una necessità oggettiva rispetto a quanto avviene sul campo di battaglia”. La Russia “non cadrà nella stessa trappola dell’Urss”, ha detto Vladimir Putin, promettendo che l’economia del paese continuerà a rimanere aperta, mentre l’Unione Europea accelera sull’adesione di Kiev. Di seguito tutte le notizie di oggi, venerdì 10 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 GIUGNO 2022

Ore 10.30 – Capo amministrazione militare Luhansk: “Severodonetsk sotto nostro controllo” – “Severodonetsk rimane sotto il controllo dell’Ucraina” Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Luhansk Serhiy Haidai, aggiungendo che “l’intera regione libera di Luhansk è sotto il fuoco pesante. A Severodonetsk continuano feroci battaglie di strada. Stiamo esaurendo il nemico”.

Ore 10.20 – Orban: embargo su gas distruggerebbe economia UE – Un eventuale embargo di Bruxelles al gas russo distruggerebbe l’economia europea. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, parlando all’emittente radiofonica Kossut Radio. “Non si tratta solo di un’Ungheria senza alternative, ma di rovinare l’intera Europa”, ha spiegato il primo ministro, dicendosi fiducioso del fatto che alla fine “prevarrà il buon senso”. Interrogato sul provvedimento contestato da Bruxelles che applica una tariffa agevolata al carburante per le vetture con targa ungherese rispetto a quelle straniere, Orban ha difeso la misura, sottolineando come “misure straordinarie siano necessarie per affrontare una situazione eccezionale”. “In tempi come questo – ha aggiunto – è obbligatorio discostarsi dalle norme generali”.

Ore 10.10 – Svezia su adesione Nato: “Vogliamo fare progressi con Turchia” – L’obiettivo della Svezia è compiere “progressi” costruttivi con la Turchia, che ha espresso forti perplessità sull’ingresso del paese scandinavo nella Nato a causa della presenza sul suo territorio di membri di organizzazioni curde ritenute “terroristiche” da Ankara. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, durante un discorso in parlamento.

Ore 10.00 – Denunciato politologo vicino al filorusso Medvedchuk – L’ufficio del procuratore di Kiev ha denunciato in contumacia per sospetto tradimento il politologo Viktor Pogrebinsky, già consigliere del politico filorusso Viktor Medvedchuk, leader del principale partito di opposizione attualmente detenuto. Lo riferisce l’Ukrainska Pravda spiegando che le forze dell’ordine non hanno precisato il nome del denunciato ma secondo fonti dell’UE si tratta proprio del noto Pohrebynsky. Stando alle indagini, nelle interviste e nelle trasmissioni televisive le dichiarazioni del politologo erano deliberate e mirate ad appoggiare la Russia nello svolgimento di attività contro l’Ucraina. L’intelligence ucraina inoltre ha sequestrato a Pogrebinsky documenti con materiali analitici sulla “denazificazione e smilitarizzazione dell’Ucraina”.

Ore 9.50 – Kiev: due cittadini ucraini condannati per tradimento – Il tribunale distrettuale di Shevchenkivskyi a Kiev ha condannato due cittadini ucraini a 13 anni di reclusione per tradimento e aver partecipato con le truppe russe all’occupazione della regione di Kherson, riporta l’Ukrainska Pravda. “I pubblici ministeri hanno dimostrato in tribunale che due residenti della Repubblica autonoma di Crimea si sono schierati dalla parte del nemico e nel 2014 e nel 2020 hanno firmato contratti con le forze armate russe. Nell’esercito di occupazione nel febbraio 2022 hanno partecipato alle ostilità sul territorio delle aree di Nikolaev e Kherson”, scrive il tribunale. L’indagine ha dimostrato che dal 25 al 28 febbraio i detenuti hanno combattuto con la difesa aerea delle truppe russe vicino alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka nella città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson. Il primo marzo sono entrati in combattimento vicino a Bashtanka nell’area di Nikolaev e il giorno successivo sono stati fatti prigionieri dalle unità ucraine.

Ore 9.40 – Regno Unito, Aislin-Pinner: non sono mercenari, sentenza farsa –

La famiglia di Aiden Aslin, il combattente britannico catturato e condannato a morte insieme al collega Shaun Pinner da un tribunale filo-russo della repubblica di Donetsk, ha lanciato un appello alle autorità di Londra e Kiev perché “facciano tutto quello è in loro potere affinché ritornino a casa sani e salvi, presto”. “Lui e Shaun in quanto membri delle forze armate ucraine dovrebbero essere trattati con rispetto come qualsiasi altro prigioniero di guerra. Non sono, e non sono mai stati, mercenari”, hanno sottolineato i parenti del giovane, esprimendo la speranza che “la sentenza venga annullata”. Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha già condannato la “sentenza farsa senza alcuna legittimità” e solleverà il tema con il collega ucraino Dmitro Kuleba quando lo sentirà in giornata.

Ore 9.30 – Kiev: “263 bambini uccisi e 491 feriti da inizio guerra” – Sono 263 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del paese, 491 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe, aggiunge la nota, hanno danneggiato 1.971 istituzioni educative, 194 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 9.20 – Tajani: “Governo a rischio per armi a Kiev? Da irresponsabili” – “Sarebbe da irresponsabili far cadere il governo su questa questione. Abbiamo già votato” sull’invio di armi all’Ucraina. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ad Agorà su RaiTre. “Il quantitativo che l’Italia invia non è certamente determinante per far vincere o perdere l’Ucraina. Facciamo la nostra parte come paese che fa parte dell’UE e della Nato, partecipiamo alle sanzioni e lavoriamo perché queste abbiano ricadute negative per le famiglie e le imprese. E su questo”, ha concluso, “l’Europa dovrebbe fare molto di più”.

Ore 9.10 – A Kharkiv 5 civili uccisi durante attacchi russi – Il capo dell’amministrazione militare regionale Oleh Syniehubov ha riferito che a Kharkiv, città dell’Ucraina orientale, cinque civili sono stati uccisi e 14 sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi. Inoltre gli attacchi hanno colpito edifici residenziali a Zolochiv mentre le forze armate ucraine “mantengono le loro posizioni nelle direzioni nord e nord-est”.

Ore 9.00 – Britannici condannati a morte, oggi colloquio Truss-Kuleba – La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, discuterà oggi con il suo omologo ucraino, Dmitro Kuleba, della condanna a morte inflitta a due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, dalle milizie filorusse che li hanno catturati in Ucraina. Lo hanno riferito i media britannici, ricordando che ieri Truss ha definito la sentenza “vergognosa” e “senza alcuna legittimità”.

Ore 8.50 – “Mosca vuole controllo Luhansk entro il 12 giugno” – Le truppe russe stanno cercando di stabilire il pieno controllo sulla regione di Luhansk entro il 12 giugno, data della celebrazione del Giorno della Russia: afferma il capo dell’Amministrazione militare regionale Serhiy Haidai su Facebook. Haidai ha anche riferito che i combattimenti stanno continuando nella città dell’Ucraina orientale di Severodonetsk e negli insediamenti di Hirske e Popasna: “Severodonetsk regge, ma i russi stanno distruggendo tutto. Il mondo russo è un deserto. Il nemico sta cercando di raggiungere questo obiettivo”, ha scritto Haidai.

Ore 8.40 – Putin celebra Pietro il Grande e si paragona a lui – Nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350mo anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, Vladimir Putin si è paragonato allo zar tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le rispettive imprese storiche per riconquistare le terre russe. “A quanto pare, spetta anche a noi restituire [ciò che è della Russia] e rafforzare [il paese]. Se partiamo dal fatto che questi valori fondamentali costituiscono la base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che abbiamo di fronte”, ha detto.

Ore 8.30 – Londra: a Mariupol rischio di grave epidemia di colera – “C’è probabilmente una grave carenza di medicinali a Kherson, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera”. Lo ha detto l’intelligence britannica nel suo rapporto giornaliero sulla guerra in Ucraina, in cui ha dichiarato che “i servizi medici a Mariupol sono probabilmente già vicini al collasso: una grave epidemia di colera aggraverà ulteriormente la situazione”.

Secondo il rapporto del ministero della Difesa britannico, le forze russe ha di nuovo preso il controllo della maggior parte della città di Severodonetsk, anche se hanno fatto pochi progressi “nei tentativi di circondare l’area più ampia da nord e da sud”.

Ore 8.20 – Distrutto il palazzo del ghiaccio di Severodonetsk – Il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha fatto sapere che l’esercito russo ha distrutto il palazzo del ghiaccio di Severodonetsk. “Uno dei simboli di Severodonetsk è stato distrutto”, ha scritto su Telegram. “Il palazzo del ghiaccio è bruciato”, ha aggiunto il governatore, sottolineando che cinquemila residenti della città non potranno più assistere a eventi sportivi e culturali. “Ghiaccio, pattinaggio artistico, hockey, pallavolo, scuola sportiva, concerti, quasi 50 anni di storia dello sport e dello sviluppo culturale sono andati in fumo”.

Ore 8.10 – Kiev: le forze ucraine perdono da 100 a 200 soldati al giorno – Mikhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina, ha dichiarato che le forze ucraine stanno perdendo dai 100 ai 200 uomini al giorno. Lo ha detto in un’intervista alla Bbc, dopo che il presidente ucraino Volodimir Zelensky aveva dichiarato che l’esercito perde da 60 a 100 soldati al giorno. “Le nostre richieste di artiglieria non sono solo una specie di capriccio (…) ma un’esigenza oggettiva quando si tratta della situazione sul campo di battaglia”, ha detto Podolyak, secondo cui l’Ucraina ha bisogno di 150-300 sistemi missilistici per pareggiare le capacità della Russia, molto più di quanti ricevuti finora. “Le forze russe hanno impiegato al fronte praticamente tutto ciò che non è nucleare e questo include artiglieria pesante, sistemi multipli di lancio di razzi e aviazione”.

Ore 8.00 – Kiev: “Perdiamo in prima linea, dipendiamo dalle armi dell’Occidente” – Il vice capo dell’intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l’Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall’Occidente per tenere a bada la Russia. “Questa è ormai una guerra di artiglieria”, ha spiegato al quotidiano britannico The Guardian. “I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l’Occidente ci dà”.

Ore 7.50 – I filorussi del Donetsk condannano a morte due britannici e un marocchino – La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino, ma “possono chiedere la grazia”. Il processo di primo grado è stato “uno show condotto in violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra”, hanno detto i familiari degli ex soldati britannici.

Ore 7.40 – Putin: “Non faremo l’errore dell’Urss: la nostra economia sarà aperta” – “Non avremo un’economia chiusa, non ne abbiamo avuta e non ne avremo una”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, che ieri ha smentito l’ipotesi di una nuova cortina di ferro. “Non abbiamo avuto un’economia chiusa, o meglio l’avevamo in epoca sovietica quando ci siamo tagliati fuori, abbiamo creato la cosiddetta cortina di ferro, l’abbiamo creata con le nostre stesse mani. Non faremo più lo stesso errore: la nostra economia sarà aperta”.

Ore 7.30 – Media: la Francia potrebbe raddoppiare fornitura cannoni a Kiev – Secondo l’emittente televisiva Europa 1, che non cita fonti, la Francia potrebbe raddoppiare la fornitura di obici Caesar all’Ucraina: Parigi ne ha già consegnati sei ad aprile e altrettanti verrebbero inviati entro la fine del mese. L’annuncio ufficiale, sottolinea, potrebbe arrivare con un viaggio di Emmanuel Macron a Kiev, una prospettiva studiata da vicino dall’entourage del presidente della Repubblica.

Ore 7.20 – Ucraina: “Nessun rischio di attacco a Kiev al momento” – “Al momento non c’è il rischio di un attacco a Kiev. Sono in corso lavori preparatori, intorno alla capitale ucraina, compresa la preparazione della linea di difesa e l’addestramento dei soldati”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno ucraino, Denis Monastirskii. Relativamente ottimista sull’attuale situazione nella capitale, il ministro dell’Interno ha tuttavia ricordato che “qualsiasi luogo in Ucraina può essere bersaglio di razzi”.

Ore 7.10 – Zelensky: “Nostre forze stanno tenendo duro a Severodonetsk” – Le forze ucraine stanno “tenendo duro” a Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, nel suo consueto messaggio notturno. Zelensky ha sottolineato che diverse “città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo” e ha aggiunto che le forze ucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e stanno “liberando la nostra terra”.

Ore 7.00 – Bloomberg: la Commissione UE verso il sì alla candidatura dell’Ucraina – La prossima settimana la commissione europea potrebbe dare all’Ucraina il via libera allo status di candidato all’ingresso in UE. È quanto riporta Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier secondo le quali i commissari discuteranno della raccomandazione la settimana prossima. Il via libera sarà però legato ad alcune condizionalità sullo stato di diritto e sulla legislazione anti-corruzione in Ucraina. Se la commissione varerà la raccomandazione, il suo parere positivo sulla candidatura ucraina approderà al summit europeo di fine giugno.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin