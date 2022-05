GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 maggio 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri il ministero della Difesa ucraino non ha escluso uno scenario in cui il presidente russo Vladimir Putin potrebbe annunciare una mobilitazione generale: “Se la Russia annuncerà una piena mobilitazione dipenderà, ovviamente, dai risultati dei combattimenti in corso nella zona operativa orientale. Cioè, se il nemico non riuscirà a realizzare i suoi piani nel prossimo futuro, un tale scenario è del tutto possibile, non lo escludiamo”. Intanto Zelensky ha aperto uno spiraglio: “Serve un incontro diretto con Putin”. Ma la Russia ha proseguito le operazioni: bombardate due scuole a Lugansk e Odessa, colpito l’aeroporto; e precisato che “è imperativo riaffermare il principio che i rischi di una guerra nucleare che non deve mai essere scatenata devono essere ridotti al minimo attraverso la prevenzione di qualsiasi conflitto armato tra potenze nucleari”. Infine Angelina Jolie è andata in Ucraina: visita a Leopoli per l’attrice di hollywood. Di seguito tutte le notizie di oggi, 1 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 MAGGIO 2022

Ore 09.40 – Pelosi a Kiev per incontro con Zelensky – La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, è a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A rendere pubblica la visita è stato lo stesso Zelensky, che ha pubblicato su Twitter un video dell’incontro. “Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia”, dice nel video la Pelosi che era accompagnata da alcuni deputati americani. Mentre Zelensky nel post che accompagna il video ha scritto: “Ho incontrato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Kiev. Gli Usa sono leader nel forte sostegno alla lotta contro l’aggressione russa. Grazie per l’aiuto alla protezione della sovranità e dell’integrità territoriale del nostro stato!”

Ore 07.00 – Kiev chiude i porti delle città occupate – Il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un’ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk “fino al ripristino del controllo” su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

Ore 06.30 – Gb: fabbrica di troll russa diffonde disinformazione – La Russia sta utilizzando una fabbrica di troll per diffondere disinformazione sulla guerra in Ucraina sui social media, prendendo di mira i politici di numerosi Paesi, tra cui Gran Bretagna e Sudafrica. Lo afferma il ministero degli Affari Esteri del Regno Unito, secondo quanto riferisce Reuters sul suo sito.

Ore 06.15 – La Russia accusa i nazionalisti ucraini di aver bombardato Kherson – Il ministero della Difesa russo ha detto di avere le prove di “un attacco mortale, effettuato da nazionalisti ucraini, che ha preso di mira una scuola e un asilo nido nella regione di Kherson, con morti e feriti tra i civili”.

Ore 06.00 -Un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese – Nella serata di ieri, un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese. A riferirlo è stato il ministero della Difesa di Stoccolma. Lo sconfinamento avviene mentre la Svezia valuta – ormai con enorme concretezza – la possibilità di candidarsi a entrare nella Nato alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina. “Prendiamo la cosa seriamente, lo facciamo sempre. Ma non la facciamo diventare più grande di quello che è”, ha detto un portavoce delle forze armate svedesi.

