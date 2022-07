GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 LUGLIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Mentre in Ucraina si continua a combattere da 128 giorni, sale la tensione tra Nato e Russia. Dopo l’accordo per l’allargamento dell’Alleanza Atlantica, infatti, Putin è tornato a minacciare l’Europa dichiarando che Mosca “risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia”. A gettare benzina sul fuoco anche l’ex presidente russo e attuale vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, il quale ha affermato che le sanzioni inflitte a Mosca potrebbero essere un “casus belli”. La Cina, intanto, è tornata ad attaccare l’Alleanza Atlantica facendo sapere, attraverso le parole del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, che la Nato è “la vera minaccia sistemica alla pace e alla stabilità mondiale”. Intanto, sul campo di battaglia, continuano i bombardamenti sulla città di Lysychansk, che rendono impossibile l’evacuazione dei civili. Di seguito tutte le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 1 luglio 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 LUGLIO 2022

Ore 8,00 – Stoltenberg: “Più armi pesanti per rafforzare Kiev” – L’Ucraina deve ottenere “più armi pesanti, equipaggiamento più moderno, che devono essere consegnati più velocemente”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista. L’obiettivo degli aiuti militari, secondo quanto affermato da Stoltenberg, è di “rafforzare la posizione dell’Ucraina in vista dei futuri negoziati di pace con la Russia”.

Ore 7,00 – Missili su palazzo Odessa: almeno 17 morti – È di 17 morti il bilancio di un attacco russo a un palazzo nella regione di Odessa. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’amministrazione militare di Odessa Sergei Bratchuk “il missile ha colpito un edificio residenziale di nove piani, nella regione di Bilgorod-Dniester” a circa 80 chilometri dalla città. Nell’edificio “nove piani di una sezione sono completamente distrutti… I soccorritori hanno già fornito assistenza medica a sette feriti, tra cui tre bambini”.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin