GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – In Ucraina si combatte da 98 giorni. Ieri il vertice europeo dei 27 ha approvato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include anche l’embargo al petrolio: un’intesa raggiunta dopo un lungo vertice più volte vicino a naufragare. L’accordo tra i leader dell’UE prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia via mare mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l’oleodotto Druzhba, per non penalizzare i Paesi che non hanno sbocco sul mare. Toccherà agli sherpa analizzare quest’ultimo punto “il prima possibile”, come recita il testo delle conclusioni. L’embargo al greggio di Mosca scatterà entro sei mesi, quello ai prodotti europei forniti all’Ue dalla Russia non prima di otto. Intanto la Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap. “Bisogna studiare se non provoca danni maggiori ai benefici che ha. La Commissione lavorerà su questo”, ha dichiarato il premier Mario Draghi.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 GIUGNO 2022 Ore 07.10 – Biden: forniremo all'Ucraina sistemi missilistici più avanzati – Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, in un lungo intervento pubblicato dal New York Times. Ore 07.00 – Zelensky: "Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati ogni giorno" – L'Ucraina sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al canale americano Newsmax ripresa da Cnn e Tass. "La situazione nell'Est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento", ha detto Zelensky. Ore 06.30 – Biden: "Continueremo a rafforzare lato orientale Nato" – "Continueremo a rafforzare il fianco orientale della Nato con forze e capacità degli Stati Uniti e di altri alleati. Proprio di recente, ho accolto con favore le richieste di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia, una mossa che rafforzerà la sicurezza complessiva degli Stati Uniti e della regione transatlantica grazie all'aggiunta di due partner militari democratici e altamente capaci". Lo scrive il presidente Joe Biden nell'editoriale sul New York Times. Ore 06.00 – Mosca, esercitazioni nucleari in provincia russa Ivanovo – Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Circa 1.000 militari si stanno esercitando in manovre intensive utilizzando oltre 100 veicoli tra cui i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, ha affermato il dicastero.