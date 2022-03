Guerra in Ucraina, l'”originale” proposta di matrimonio di un soldato al checkpoint: il video

Una proposta di matrimonio al checkpoint, tra armi e sacchi di sabbia. Nei giorni scorsi, durante la guerra in Ucraina invasa dalla Russia, un soldato di Kiev ha scelto un luogo insolito per chiedere la mano della sua futura moglie. Un controllo con perquisizioni e tensione palpabile si è trasformato in un momento di gioia, tra la commozione di chi vive giornate drammatiche. E il video, girato dai colleghi del militare, nel giro di poco è diventato virale emozionando tante persone nel mondo.