Ora è guerra Hamas-Israele: “Lanciati oltre 200 razzi”. Netanyahu: “Continueremo a colpire”

Sono 6 le persone morte finora in Israele per i razzi d Gaza, mentre tra i palestinesi sono state uccise 32 persone, tra cui 10 bambini, oltre a 220 persone rimaste ferite

Hamas, il movimento al potere a Gaza, ha annunciato di aver sferrato un attacco verso Tel Aviv, con il lancio di 130 razzi, in reazione alla distruzione di un grande edificio al centro dell’enclave palestinese. A dare l’annuncio è stata l’ala militare di Hamas, le brigate Ezzedin al-Kassam. “Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza”. Nella città sono risuonate le sirene d’allarme ed è stato chiuso il traffico sopra l’aeroporto per consentire l’attivazione del sistema Iron Dome di intercettare i razzi palestinesi in arrivo.

Sempre in Israele, ma nella città israeliana di Lod, un uomo e una ragazza sono morti mentre erano in un’auto colpita da un razzo sparato dalla Striscia di Gaza, secondo quanto riferito la polizia israeliana. Inoltre, nel corso di uno degli attacchi di razzi da Gaza su Israele una donna è morta di infarto. Diventano quindi in totale 6 le persone morte finora in Israele per i razzi d Gaza, mentre tra i palestinesi sono state uccise 32 persone, tra cui 10 bambini, oltre a 220 persone rimaste ferite.

Hamas aveva precedentemente segnalato la distruzione di un edificio di nove piani con abitazioni, negozi e una stazione televisiva locale, colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. “Sono stati arrecati ingenti danni alla torre e agli edifici circostanti”, ha riferito la stazione tv islamista Al-Aqsa. Secondo testimoni, diversi missili sono caduti sull’edificio.

Il movimento aveva annunciato nella notte il lancio di 210 razzi sul territorio israeliano in risposta agli attacchi sull’edificio. Il braccio armato di Hamas aveva dichiarato in un comunicato che avrebbe lanciato “110 razzi verso la metropoli di Tel Aviv” e altri “100” verso la città di Beer Sheva, “come rappresaglia per la ripresa degli attacchi contro edifici abitati da civili”. Il nuovo lancio di razzi segue quello della notte precedente su Tel Aviv, che ha lasciato un morto alla periferia della città.

“Continueremo ad attaccare Gaza con tutta la forza”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Hamas e la Jihad islamica pagheranno un prezzo molto pesante per la loro belligeranza”. Gli Usa, intanto, continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese, come ha ribadito ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, sottolineando che l’amministrazione condanna l’escalation delle violenze in Israele.

Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato una lettera al presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas. “Il presidente Mahmoud Abbas ha ricevuto oggi (ieri, ndr) una lettera del presidente Joe Biden. La lettera è incentrata sugli ultimi sviluppi politici, sull’attuale situazione e sulle relazioni tra gli Stati Uniti e lo Stato Palestinese”, riporta l’agenzia di stampa dell’Autorità Palestinese Wafa News. La notizia della lettera di Biden a Abbas è stata confermata da un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. La corrispondenza, è stato spiegato, rientra nell’attività dell’amministrazione americana impegnata a dialogare con la leadership palestinese “su questioni di mutuo interesse”, e è in linea con l’impegno di Washington “per fermare la violenza e riportare la calma”.

