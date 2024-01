L’ex premier britannico Boris Johnson è così ansioso di tornare al numero 10 Downing Street che avrebbe offerto fino a 30mila sterline per comprare la scenografia della serie tv The Crown che replica l’ingresso della residenza del primo ministro.

La notizia è stata rivelata dal quotidiano britannico The Sun, secondo cui l’offerta è arrivata alla casa d’aste Bonhams sul cui sito la scenografia, completa di cancello e lampione in ferro battuto dalla misura di oltre cinque metri per tre, è battuta tra le 20mila e le 30mila sterline.

“Ha fatto ridere tutti”, ha detto al quotidiano britannico una fonte a conoscenza del caso, secondo cui l’ex premier è stato tra i primi a presentare un’offerta. “È enorme, nessuno sa dove lo metterebbe Boris se vincesse” l’asta, che si chiuderà il prossimo 7 febbraio. Dal team di Bonhams, sempre secondo il Sun, avrebbe scherzato dicendo che l’ex premier è così ansioso di tornare a Downing Street che forse vuole comprare la scenografia “per mettersela in casa”.

Attualmente il 59enne, che è stato capo del governo di Londra dal 24 luglio 2019 al 6 settembre 2022, vive nella sua residenza nell’Oxfordshire con la moglie Carrie e i loro tre figli. L’ultima volta che è stato in lizza per tornare premier è stato nell’ottobre 2022 quando il suo successore Liz Truss lasciò dopo soli 45 giorni al potere. Allora, pur riuscendo a riottenere la leadership dei Tory, si dimise aprendo la strada all’attuale primo ministro britannico Rishi Sunak.



L’oggetto dell’asta è stato usato nei primi episodi della serie tv The Crown, uscita nel 2016 su Netflix, dove da novembre è disponibile l’ultima stagione.

“Le facciate dei numeri 10 e 11 di Downing Street sono state ricreate fedelmente e in scala”, si legge sul sito della casa d’aste. “È interessante notare che la porta del numero 10 dovette essere ampliata durante le prime due stagioni (di The Crown, ndr) in cui John Lithgow interpretava Winston Churchill. L’attore era notevolmente più alto di Churchill e quindi per garantire il realismo delle scene si è deciso di ingrandire la porta”.

Bonhams segnala anche le dimensioni esatte della scenografia messa all’asta insieme a un altro centinaio di cimeli della serie: “560 cm di larghezza x 146 cm di profondità x 370 cm di altezza”. Numeri impressionanti per qualcosa di più di un semplice oggetto d’arredo.