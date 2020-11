In Giappone un sindaco di nome Jo Baiden è diventato famoso dopo le elezioni americane

Un curioso caso di omofonia ha reso celebre un sindaco di un piccolo paesino del Giappone. Il motivo? Il suo nome è Jo Baiden, esattamente come si pronuncia quello del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il primo cittadino giapponese ha 73 anni ed è alla guida di Yamato, un paesino nella prefettura di Kumamoto, nell’estremo sud del Giappone.

Come spesso accade in questi casi, a notare la curiosa coincidenza sono stati alcuni utenti sui social, poi la notizia è diventata virale sui media del Sol Levante. Jo Baiden ha scoperto di essere famoso dalla nuora. In realtà il vero nome del sindaco è Yutaka Umeda, ma in giapponese i caratteri kanji che compongono il suo nome possono essere pronunciati anche in un altro modo: Baiden Jo. Ora spera che questo momento di popolarità possa fare bene al turismo della sua Yamato, e magari di ottenere un gemellaggio con una città americana.

