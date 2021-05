Arrestato per truffa in Giappone: aveva 35 fidanzate contemporaneamente

Takashi Miyagawa è il “latin lover” truffatore del Sole Levante arrestato per avere incassato denaro da circa 35 donne con le quali aveva intrecciato una finta relazione. L’uomo faceva credere alle vittime che fosse imminente il suo compleanno così da ricevere un regalo e a tutte aveva dato una data diversa.

Il 39enne prometteva a tutte le sue potenziali fidanzate il matrimonio. Secondo MBS News, l’uomo avrebbe ricevuto tra regali e vestiti un totale di 100mila yen, che corrispondono a circa 997 euro. Quando le donne si sono rese conto della truffa, hanno formato un’associazione vittime per poi denunciarlo alla polizia.

A una donna di 47 anni Takashi Miyagawa ha detto che il suo compleanno era il 22 febbraio, a un’altra di 40 anni che era a luglio e a una donna di 35 anni che era ad aprile. Tuttavia, si ritiene che il suo vero compleanno sia il 13 novembre. I siti di notizie locali scrivono che Miyagawa ha incontrato le donne mentre lavorava come venditore di docce.

Le fotografie pubblicate sul web mostrano Miyagawa con diverse donne in ristoranti e in un parco. In un’immagine si vedono due piccole torte con il messaggio “Buon compleanno”.

