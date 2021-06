Niente “spallata” dell’ultra-destra, la Cdu vince la sfida della Sassonia-Anhalt. Nel Land centro-orientale, i cristiano-democratici escono vittoriosi dalle urne, riuscendo a staccare l’Afd di oltre 13 punti, con il 36% dei voti contro 22,5%, smentendo così molti dei pronostici e dei sondaggi della vigilia, che vedevano un risultato più ravvicinato tra i due partiti.

Stando alle prime proiezioni Infratest-dimap per il primo canale pubblico Ard, risulta ben inferiore alle aspettative il risultato dell’Spd, che non va oltre l’8,5% dei consensi, così come quello dei Verdi, che guadagnano consensi rispetto alle elezioni del 2016, ma meno del previsto, fermandosi cioè al 6,5%.

Altro dato importante la performance dei liberali dell’Fdp, che con il 6,5% dei voti supera la soglia del 5% riuscendo così a rientrare nel parlamento regionale. La Linke, il partito della sinistra, ottiene l’11% dei consensi. Il voto in Sassonia-Anhalt era l’ultimo appuntamento elettorale di rilievo ad appena tre mesi e mezzo di distanza dalle elezioni federali del 26 settembre. Se questi risultati venissero confermati, la coalizione in carica formata da Cdu, Spd e Verdi e guidata dal governatore Reiner Haseloff dovrebbe avere i numeri per proseguire la propria esperienza di governo.

La Sassonia-Anhalt è fra gli stati tedeschi più piccoli, appena 2,2 milioni di abitanti, ma qui l’Unione Cristiano Democratica si trova gomito a gomito con l’estrema destra dell’Afd.