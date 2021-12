In Germania i no vax volevano uccidere il premier della Sassonia

La polizia tedesca ha attuato una serie di raid allo scopo di sgominare una rete di No Vax che stava programmando l’omicidio del primo ministro della Sassonia e di altri membri del governo. Nelle scorse ore i poliziotti hanno perquisito le abitazioni di diversi militanti di estrema destra sospettati di aver tramato atti di violenza con balestre o altre “armi perforanti”. Tutto è partito in rete, su Telegram, dove un centinaio di utenti avevano iniziato a pianificare l’uccisione di alcuni membri dell’esecutivo, tra cui quella del primo ministro Michael Kretschmer, dell’Unione cristiano dmeocratica (Cdu) di Angela Merkel. Le ragioni per cui, secondo i No Vax, questi politici erano meritevoli di morte erano tutte relative alle restrizioni imposte dal governo sul coronavirus.

Il gruppo “Dresden Offlinevernetzung”, o Dresda offline networking, è stato scoperto dalle autorità dopo un’indagine condotta dall’emittente tedesca Zdf. La polizia ha intercettato il presunto amministratore della chat, che nel gruppo si faceva chiamare “Daniel”, il quale ha usato la chat per cercare “patrioti” che avrebbero dovuto agire contro il governo “con la forza delle armi se necessario”. In una conversazione l’uomo ha scritto di aver comprato una carabina “Sharps Civilian” a retrocarica, “a 18 anni, senza Wbk (porto d’armi, ndr) necessaria”, di essere in possesso di armi da taglio e balestre e ha più volte ha espresso la volontà di uccidere politici, agenti di polizia e personale dei centri di vaccinazione.

La situazione in Sassonia

La Sassonia, che ha il secondo più alto tasso di nuovi casi di coronavirus in Germania e il più basso tasso di vaccinazione, è stata travolta negli ultimi tempi da un’ondata di proteste contro le restrizioni. Il mese scorso, un gruppo di manifestanti ha tenuto una fiaccolata fuori dalla casa del ministro degli Interni, in quello che è stato ampiamente visto come una minaccia implicita di violenza contro il politico. In Germania le vaccinazioni diventeranno obbligatorie dal 16 marzo per le persone che lavorano negli ospedali, nelle case di cura e in altri studi medici. A settembre, un centro di vaccinazione in Sassonia è stato oggetto di un incendio doloso.