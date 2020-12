Sono almeno due i morti e 15 i feriti dopo che una macchina è piombata sulla folla nella zona pedonale di Treviri, città della Renania Palatinato, nella parte occidentale della Germania, investendo e ferendo diverse persone oggi martedì 1 dicembre. Lo ha scritto la polizia tedesca su Twitter e lo riportano diversi siti locali. Secondo le forze dell’ordine, l’autista del Range Rover nero piombato sulla folla – un uomo tedesco di 51 anni – ha fatto resistenza al momento dell’arresto.

Il bilancio potrebbe tuttavia aggravarsi: la polizia – per bocca del portavoce Karl-Peter Jochem – parla di “diversi morti” e “un numero elevato di feriti gravi e gravissimi”. Secondo il quotidiano locale Trierischer Volksfreund, i morti sono almeno 4. La polizia conferma che tra le vittime vi è anche una bambina, anche se non sono stati date informazione sulla sua età. Il sindaco di Treviri, Wolfram Leibe, durante un primo incontro con i giornalisti ha dovuto lottare con le lacrime: “Ho visto immagini dell’orrore. C’era una scarpa da ginnastica per terra, la bimba a cui apparteneva è morta”-

Il sindaco di Treviri, Wolfram Leibe, afferma di aver visto “immagini dell’orrore” quando è arrivato sul posto. Ulteriori mezzi di soccorso sarebbero in arrivo da tutto il Land. Il primo cittadino ha detto che si è trattato di un “folle attacco omicida”. Leibe, parlando con l’emittente Swr, ha detto che ci sono “fino a 15 feriti, di cui alcuni molto gravi”.

Germania, il momento dell’arresto del sospetto a Treviri

Le indagini stanno procedendo in tutte le direzioni. Stando a quanto scrive il Tagesspiegel, negli ambienti degli inquirenti non si esclude l’ipotesi che l’uomo al volante soffrisse di disturbi psichici, ma neanche la pista della conversione islamista, oppure che si sia trattato dell’attacco compiuto da un estremista di destra. Tra le ipotesi anche che l’uomo sia stato colto da uno “shock diabetico” e che per questo abbia perso il controllo del veicolo: nel Range Rover è stata infatti rinvenuta dell’insulina.

“Non siamo ancora in grado sui moventi di quanto avvenuto, se si tratti di terrorismo e qualcosa di analogo”, ha detto alla Bild il direttore della sala stampa della polizia di Treviri, Uwe Konz. La governatrice del Land della Renania Palatinato, Malu Dreyer, è attesa oggi stesso a Treviri e si dice “sconvolta” di quanto accaduto. A quanto afferma il Triersche Volksfreund, un testimone oculare parla di un Range Rover Suv che percorreva la zona a tutta velocità e che all’impatto “si sono viste persone volare in aria”.

“Quello che è successo a Treviri è sconvolgente”, afferma su Twitter Steffen Seibert, il portavoce della cancelliera Angela Merkel, dopo che un’auto è piombata sulla folla nella città della Renania Palatinato. “I nostri pensieri sono con i congiunti delle vittime, con i tanti feriti, e con tutti colori che in questo momento sono sul posto per soccorrere i colpiti”, ha scritto ancora Seibert.

“Quanto successo a Treviri è scioccante”, si legge in un tweet del portavoce della presidenza tedesca del Consiglio Ue, Sebastian Fischer. “Il nostro pensiero va ai parenti dei morti, ai numerosi feriti e a tutti coloro che in questo momento sono in servizio ad assistere chi è rimasto colpito”.

