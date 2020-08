Gerard Depardieu fermato in motorino ubriaco. “Non voglio essere francese”

Gerard Depardieu fermato in motorino ubriaco. “Non voglio più essere francese”

L’attore francesce Gérard Depardie è stato fermato dalla polizia perchè ubriaco alla guida di un motorino. E’ successo in Francia, a Parigi: il noto attore aveva bevuto due birre prima di salire sul mezzo. I due agenti non avevano riconosciuto subito il grande attore fermato per aver violato il codice della strada.

La notizia è stata riportata dal settimanale Lepoint. Depardieu è stato fermato dalla polizia mentre percorreva in motorino una strada di Parigi che si trova nel 14 arrondissement. Appena fermato dagli agenti l’attore ha ammesso di aver bevuto due birre. I poliziotti hanno subito eseguito l’alcool test sull’attore che è risultato superiore di 0,25 milligrammi di alcool per litro di aria espirata.

A quel punto gli agenti hanno dovuto notificare alla centrale di polizia di Parigi l’accaduto, rendendo note le generalità dell’attore. Una volta scortato in caserma l’uomo ha dovuto ripetere l’alcool test che a quel punto è risultato ben 0,40 milligrammi oltre il limite consentito dalla legge, facendo scattare immediatamente la multa.

Stando ai verbali della polizia – racconta è l’agenzia Sputniknews – la reazione dell’uomo al fermo non sarebbe stata delle più tranquille. Depardieu si sarebbe infatti lasciato andare ad invettive piuttosto feroci contro il suo Paese natale dicendo di “non più essere francese e di preferire Putin alla Francia”.

