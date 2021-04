Processo Floyd, l’ex agente di polizia Dereck Chauvin dichiarato colpevole di omicidio

L’ex agente Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di George Floyd, l’afroamericano morto durante l’arresto a Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio dell’anno scorso. Il poliziotto aveva tenuto il suo ginocchio premuto per otto minuti sul collo di Floyd mentre l’uomo soffocava al grido: “Non posso respirare”. La sua morte aveva provocato un’ondata di proteste in tutto il Paese contro la violenza e gli abusi della polizia nei confronti dei neri.

La giuria popolare di Minneapolis si è riunita per poche ore e, all’unanimità, martedì sera ha dichiarato Chauvin colpevole per tutti e tre i capi di imputazione: omicidio preterintenzionale, omicidio di secondo grado (ovvero senza averne l’intenzione, ma assumendone il rischio) e omicidio di terzo grado cioè per “indifferenza alla vita umana”, per cui ora rischia fino ai 40 anni di carcere. Il giudice che ha presieduto l’udienza stabilirà la pena tra otto settimane.

Dopo il verdetto di colpevolezza, raggiunto al termine di un processo che ha monopolizzato l’attenzione dei media, dei politici e dell’opinione pubblica per settimane per il forte valore simbolico, il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato la famiglia di Floyd. La telefonata è stata trasmessa in diretta dalle televisioni statunitensi davanti al tribunale di Minneapolis, dove centinaia di persone erano riunite in attesa dell’esito, accolto da un applauso scrosciante e dal grido: “All three counts!” (“Tutte e tre le colpe contano!”).

Biden ha detto di aver guardato “ogni secondo” dell’annuncio del verdetto e ha aggiunto: “Siamo tutti sollevati” che Derek Chauvin sia stato giudicato colpevole. “Il cambiamento è cominciato” ha aggiunto il presidente. “Oggi le nostre lacrime sono di gioia”, ha osservato l’avvocato della famiglia di Floyd. Courteney Ross, la fidanzata del 44enne afroamericano, ha dichiarato fuori dal tribunale: “So che George ha dato la sua vita perché altri casi come questo possano essere riaperti e riesaminati, per ottenere giustizia per tutti”.

