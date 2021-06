È stato condannato a 22 anni e 6 mesi il poliziotto che ha ucciso George Floyd, Derek Chauvin. Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. “La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio”, aggiunge Cahill. Il pubblico ministero Matthew Frank aveva chiesto trent’anni di carcere per Derek Chauvin. “Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia. Sono stati 9 minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita”, ha detto il procuratore. Chauvin, 45 anni, era stato giudicato colpevole lo scorso aprile.

Il giudice ha invitato a leggere le 20 pagine di motivazione della sentenza e ha riconosciuto il dolore della famiglia. Come ricorderete, si tratta del caso dell’afroamericano soffocato da una presa al collo durante un fermo che è diventato il simbolo della lotta contro il razzismo in America e nel mondo. “Non ho tutti i dettagli”, ma la condanna sembra appropriata”. Così il presidente Joe Biden ha commentato la condanna a 22 anni e mezzo di carcere inflitta all’ex agente Derek Chauvin per l’uccisione di George Floyd.

