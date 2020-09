I suoi genitori avevano minacciato di smettere di mantenerlo, allora lui ha deciso di ucciderli, cercando poi di disfarsi dei loro corpi. A commettere il macabro duplice omicidio è stato nel 2016 Joel Guy Snr, all’epoca dei fatti 28enne. L’uomo, della contea di Knox, nel Tennessee, ha prima ammazzato la coppia, poi li ha smembrati e ha provato a liberarsi dei resti.

Imputato con l’accusa di duplice omicidio, Joel ha chiesto ai giudici di essere condannato a morte. L’episodio aveva profondamente scosso gli Stati Uniti. Joel Snr, 61 anni e Lisa, 55 anni, avevano deciso di smettere di mantenere il figlio, che approfittava della loro disponibilità per non rendersi autonomo, così il 28enne li ha ammazzati nell’appartamento in cui vivevano.

Un delitto premeditato nei minimi dettagli, visto che gli inquirenti hanno trovato dei diari in cui il giovane appuntava tutte le mosse che avrebbe poi compiuto. Dopo aver ucciso a coltellate i suoi genitori, l’uomo li ha smembrati e ha provato a disfarsi dei loro resti, sciogliendo alcune parti dei corpi nell’acido e mettendo la testa della madre in una pentola con dell’acqua bollente. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi della donna, preoccupati nel non vederla a lavoro.

Secondo quanto riferisce il Sun, Joel Guy Snr non ha mai confessato di aver ucciso i suoi genitori ma ha chiesto ai giudici che, in caso di condanna nel processo di primo grado, venga giustiziato piuttosto che scontare il carcere a vita.

