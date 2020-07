Torino, uomo uccide i genitori

Un uomo di cui non è stata resa nota l’identità, ha ucciso a coltellate i genitori nel quartiere Mirafiori di Torino ed è poi fuggito: i carabinieri l’hanno fermato nella tarda serata di ieri, lunedì 13 luglio, a Collegno, con le mani ancora sporche di sangue, e lo hanno condotto in caserma a Rivoli in stato confusionale. Durante il lungo interrogatorio, l’uomo ha confessato che poco prima aveva ammazzato i genitori: il padre 69enne, Pierfrancesco Ferrero, e la madre Giuseppina Valetti, di 60 anni, colpiti con un coltello da cucina. I corpi cadavere sono stati trovati nell’abitazione del figlio, dove i due si erano recati nel tardo pomeriggio per fargli visita. Non è ancora chiaro quale sia stato il movente del duplice omicidio, ma secondo gli investigatori la lite sarebbe esplosa “per futili motivi” e la situazione sarebbe poi degenerata fino all’orrendo epilogo.

