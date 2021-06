Gemelle sposano lo stesso uomo: “Stiamo provando a restare incinte nello stesso momento”

Dopo 10 anni di fidanzamento, le due gemelle Anna e Lucy DeCinque hanno sposato lo stesso uomo, coronando il loro sogno d’amore e al tempo stesso quello di non separarsi mai tra loro. “Soffriamo di ansia da separazione non potremmo esistere l’una senza l’altra”, hanno ammesso al New York Post le sorelle, che vivono a Perth, in Australia.

“Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici”, ha promesso il 37enne Ben Byrne, che ha fatto loro la proposta di matrimonio durante il reality Extreme Sisters. I tre si sono scambiati un anello a tre fasce, ad indicare la loro unione. Le due sorelle – che mangiano insieme, fanno la doccia insieme e vanno anche in bagno insieme – hanno provato a restare incinte nello stesso momento per poter condividere anche quella esperienza.

Ben ha accettato il rapporto a tre, ed è stato lui a voler ufficializzare e formalizzare l’unione. Anche l’idea del reality è stata dell’uomo, come hanno spiegato le ragazze. “Lo abbiamo fatto perché il pubblico era curioso di conoscere il suo punto di vista“, hanno detto.

