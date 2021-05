Gaza, Israele distrugge la torre dei media: il video impressionante

L’esercito israeliano (Idf), nella notte tra 15 e 16 maggio, ha abbattuto la torre al-Jala, che a Gaza ospitava testate giornalistiche tra cui Associated Press e al-Jazeera, spiegando che ospitava “risorse dell’intelligence militare di Hamas”. “L’edificio – ha fatto sapere l’esercito in un comunicato rilanciato dai media israeliani – ospitava gli uffici di media civili, che Hamas usava come scudi umani”.

“L’organizzazione terroristica Hamas – ha denunciato Idf – piazza in modo deliberato i suoi asset militari nel cuore della popolazione civile nella Striscia di Gaza”. Idf ha poi ricordato di aver avvisato “con sufficiente anticipo” di evacuare la torre prima di colpirla. In rappresaglia Hamas ha minacciato di colpire Tel Aviv. “I residenti di Tel Aviv dovrebbero prepararsi alla nostra risposta”, ha detto un portavoce dell’ala militare di Hamas.

L’agenzia Ap, la cui redazione si trovava proprio nella torre distrutta, si è detta “sconvolta e inorridita” dall’attacco israeliano: “È uno sviluppo incredibilmente inquietante. Abbiamo evitato per un soffio una terrificante perdita di vite umane. C’erano una decina di giornalisti e professionisti di Associated Press all’interno dell’edificio e per fortuna -si legge nella nota diffusa dal presidente e Ceo di AP, Gary Pruitt – siamo stati in grado di evacuarli in tempo. Il mondo saprà meno di ciò che sta accadendo a Gaza a causa di ciò che è accaduto oggi”.

Anche dalla Casa Bianca è venuto un monito a garantire la sicurezza e l’incolumità dei giornalisti. Lo “abbiamo detto direttamente agli israeliani” ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, “garantire la sicurezza e l’incolumita’ dei giornalisti e dei media indipendenti è una responsabilità di primaria importanza”.

