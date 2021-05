Nella notte 122 bombe su Gaza in 25 minuti. La Francia presenta risoluzione all’Onu per un cessate il fuoco

La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 220 (di cui 63 bambini) e i feriti a circa 1.500.

Finora in Israele i feriti sono 300 e 12 i morti in totale, di cui 2 bambini.

L’Onu ha annunciato una riunione per giovedì mattina.

È stato colpito il grattacielo dei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati.

I sraele ha sganciato 122 bombe su Gaza in 25 minuti.

Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo”

Netanyahu: “La tregua è ancora lontana”

La situazione resta tesissima in Medio Oriente: l’escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 220 morti, tra cui 63 bambini, sulla striscia di Gaza. Dodici persone sono morte in Israele, di cui 2 bambini. L’Onu ha annunciato una riunione per giovedì mattina. Borrel dice che per la Ue la priorità è il cessate il fuoco. Un cessate il fuoco fra Israele e Hamas potrebbe entrare in vigore giovedì. Lo scrive la stampa israeliana citando “un alto funzionario del governo di Israele”. Secondo la fonte, salvo sviluppi imprevisti, anche se non c’è un risultato decisivo, ci dovrebbe essere una tregua fra meno di 48 ore. In precedenza era stato detto che il cessate il fuoco si poteva prevedere per due o 3 giorni dopo il raggiungimento dei principali obiettivi delle parti in conflitto. La proposta di tregua presentata nelle scorse ore dall’Egitto prevedeva che partisse alle 6 del mattino di giovedì.

Anche la Francia ha presentato all’Onu una risoluzione che punta ad un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, in coordinamento con Egitto e Giordania. Lo rende noto l’Eliseo. La proposta arriva al Consiglio di sicurezza dove gli Usa hanno bloccato per otto giorni una dichiarazione sul conflitto israelo-palestinese. L’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, ha detto di aver saputo della proposta e che “la Cina la sostiene senz’altro” gli sforzi per mettere fine alla crisi.

La diretta

Ore 07.00 – Israele ha sganciato 122 bombe su Gaza in 25 minuti – Nella notte tra martedì 18 maggio e mercoledì 19, l’esercito israeliano ha sganciato 122 bombe su Gaza in soli 25 minuti, lo riporta il Times of Israel. I raid, iniziati alle 22 ora locale, hanno preso di mira una rete sotterranea di tunnel di Hamas a Gaza, secondo il quotidiano che cita il portavoce militare, Hidai Zilberman.

This morning in Gaza pic.twitter.com/Xqyzvxv0FX — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 19, 2021

Ore 06.00 – Giornalista radiofonico ucciso a Gaza – Un quarto palestinese è stato ucciso nei continui raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Secondo i media locali si tratta di Yusef Abu Hussein, era un giornalista della stazione radio al-Aqsa Voice.

ارتقاء الصحفي في إذاعة صوت الأقصى يوسف أبو حسين جراء قصف منزله فجر اليوم بحي الشيخ رضوان #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #غزة_تقاوم #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/rYl3kU4qtP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 19, 2021

Il bilancio delle vittime

Almeno 220 palestinesi, compresi 63 bambini, sono stati uccisi a Gaza dal 10 maggio, giorno in cui sono scoppiate le violenze. Circa 1.500 palestinesi sono stati feriti. Dodici persone sono morte in Israele, inclusi due bambini, mentre almeno 300 israeliani sono rimasti feriti.

Un’intera famiglia, compresi quattro bambini e la madre incinta, è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano nella zona di Sheikh Zayed, nel nord di Gaza, che ha provocato almeno 11 morti e 50 feriti, secondo quanto ricostruito dall’agenzia palestinese Wafa. Una donna e i suoi tre figli sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano, i corpi sono stati recuperati nella parte settentrionale di Gaza. Queste morti portano a 140 il bilancio ufficiale delle vittime, compresi almeno 41 bambini. Le vittime israeliane sono 10.

Israele chiude valico aperto per aiuti a Gaza

Israele ha chiuso il valico di Kerem Shalom, nella Striscia di Gaza, durante il passaggio degli aiuti umanitari internazionali per i palestinesi dell’enclave. La decisione, secondo quanto comunicato dalle autorità dello Stato ebraico, è legata ai bombardamenti in direzione del valico, verificatisi proprio nel momento in cui avveniva il passaggio dei mezzi con i beni. Proiettili di mortaio sono stati sparati in direzione del valico di Kerem Shalom “quando sono entrati i camion che trasportavano aiuti civili forniti dalle organizzazioni umanitarie internazionali”, ha reso noto il Cogat, l’ente israeliano responsabile delle operazioni civili nei territori palestinesi. “Si è deciso di bloccare l’ingresso degli altri camion”, è stato spiegato.

