Gas, la Russia minaccia l’Europa in un video: “L’inverno sarà lungo e gelido”

Gas, la Russia minaccia l’Europa: “L’inverno sarà lungo e gelido”

“L’inverno sarà lungo e gelido”: la Russia minaccia l’Europa in un video propagandistico di Gazprom, l’azienda energetica di Stato russa che pochi giorni fa ha annunciato la chiusura fino a data da destinarsi e per “motivi tecnici” di Nord Stream, il gasdotto principale per il trasporto del gas russo in Europa.

Le immagini, che mostrano un tecnico dell’azienda chiudere l’impianto e le conseguenze che questo gesto ha sui Paesi europei, costretti al freddo e al gelo, sono accompagnate, così come sottolinea il Foglio, dai versi del cantante e poeta russo Jurij Vizbor, che recitano: “L’inverno sarà grande, porterà crepuscoli e neve”.

Il video arriva dopo le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il quale ha affermato che le forniture di gas non riprenderanno fino a quando le sanzioni non verranno revocate.

Economia / La Russia attacca il piano Cingolani per risparmiare sul gas: “Imposto da Washington, saranno gli italiani a soffrire” Esteri / Gas, il Cremlino: “Le forniture riprenderanno solo se le sanzioni verranno revocate”

“Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro spostamento senza adeguate garanzie legali e così via – ha dichiarato Dmitri Peskov – Sono queste sanzioni che gli Stati occidentali hanno imposto che hanno portato la situazione a quello che stiamo vedendo ora”.

Nella giornata di martedì 6 settembre, invece, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha attaccato il piano del ministro Cingolani per risparmiare il gas dichiarando che la strategia italiana “è imposta a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire“.