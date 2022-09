Gas, il Cremlino: “Le forniture riprenderanno solo se le sanzioni verranno revocate”

Gas, Russia: “Le forniture riprenderanno solo con stop alle sanzioni”

La Russia manda un messaggio chiaro all’Occidente, attraverso le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il quale ha dichiarato che le forniture di gas non riprenderanno fino a quando le sanzioni non verranno revocate.

Peskov, come riporta Interfax, ha dichiarato che il gasdotto Nord Stream, il passaggio principale per il trasporto del gas russo in Europa occidentale, non può essere riaperto poiché le sanzioni nei inflitte alla Russia dai paesi occidentali impediscono la manutenzione dell’impianto.

“Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro spostamento senza adeguate garanzie legali e così via – ha dichiarato Dmitri Peskov – Sono queste sanzioni che gli Stati occidentali hanno imposto che hanno portato la situazione a quello che stiamo vedendo ora”.