Google può contribuire a dare un nome alle strade del Gambia

Nel Gambia ci sono migliaia di strade, ma solo poche di esse hanno un nome o un numero civico. Per questa ragione la BBC lo scorso aprile aveva realizzato un reportage chiamato “l’arte di scrivere il proprio indirizzo”, mettendo in luce come questa carenza in Gambia metta in seria difficoltà i cittadini anche quando devono compilare semplici moduli.

Nello specifico veniva mostrato come in molti casi i cittadini si mettano a disegnare vere e proprie mappe di interi quartieri per segnalare su un modulo il proprio indirizzo. Questo si ripercuote anche in caso di chiamate d’emergenza, dove indicare il luogo in cui è richiesto un intervento può divenire un’operazione particolarmente lunga.

La scorsa settimana, tuttavia, il consiglio comunale di Kanifing, una città del Gambia, ha ricevuto una delegazione di Google con l’obiettivo di realizzare un sistema innovativo per assegnare nomi alle strade. “Un team di Google Plus Codes ha visitato il vice sindaco, Musa Bah e lo staff di KMC per condividere le loro idee per il lancio di un sistema di indirizzi numerico unico per i residenti di Kanifing”, ha affermato il consiglio comunale attraverso il suo account Twitter ufficiale.

