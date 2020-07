Morde un gabbiano al McDonald’s perché tenta di rubargli l’hamburger: 26enne arrestato

Morde un gabbiano al McDonald’s

Un uomo è stato arrestato per aver morso un gabbiano dopo che questo ha tentato di portargli via il suo hamburger di McDonald’s. L’insolita vicenda è avvenuta a Plymouth, nel Regno Unito. Secondo quanto riporta il Mirror il 26enne “ha afferrato il becco del gabbiano prima di gettarlo a terra”. L’uccello si era avvicinato all’uomo che stava gustando il suo pasto da McDonald’s. Il 26enne è stato fermato dalla polizia anche perché ha ammesso di avere assunto droghe. Nel Regno Unito uccelli come i gabbiani sono protetti dalla legge Wildlife and Countryside Act del 1981. Senza una licenza, è illegale ferire o uccidere uccelli selvatici o appropriarsi delle loro uova o nidi. Il reato comporta una pena massima di sei mesi di reclusione o una multa fino a 5mila sterline.

