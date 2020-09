Ha un male incurabile, Alain Cocq decide di morire in diretta Facebook

Alain Cocq, un francese di 57 anni colpito da una malattia rara, ha deciso di interrompere ogni cura e di lasciarsi morire sui social, in diretta Facebook. Aveva scritto al presidente Emmanuel Macron affinché autorizzasse un medico a prescrivergli uno psicofarmaco, ma il capo dell’Eliseo ha risposto di non poterlo aiutare.

“Non mi pongo al di sopra delle leggi – scrive Macron nella sua lettera di oggi, venerdì 4 settembre – quindi non sono in grado di rispondere alla sua richiesta. Non posso chiedere a nessuno di andare oltre il nostro quadro legale attuale”. Così Alain Cocq ha deciso di voler “cessare ogni alimentazione, idratazione e cura, salvo i calmanti, da questo venerdì al tramonto”. “Con emozione .- replica il presidente francese – rispetto questa decisione”.

Per “mostrare ai francesi quale sia l’agonia richiesta dalla legge Leonetti” , Alain Cocq ha annunciato che trasmetterà la sua fine della vita “in diretta sulla sua pagina Facebook”. Il triste evento dovrebbe iniziare sabato mattina e dovrebbe concludersi in “quattro, cinque giorni” .

TPI Esteri: tutte le ultime notizie dal mondo

Potrebbero interessarti Rilasciato il 27enne italiano fermato in Egitto Un’azienda sta cercando un esperto di meme per 4mila euro al mese Coronavirus, scoperti due nuovi sintomi dell’infezione nei bambini