In fuga da Putin, le autorità della Finlandia: “Oltre 7mila russi entrati lunedì dalla frontiera”

Il giorno dopo l’annuncio di Helsinki che limiterà l’ingresso dei turisti russi, la guardia di frontiera finlandese ha registrato code per entrare nel Paese ad alcuni valichi di frontiera con la Russia. “Il traffico di frontiera ieri sera è stato più intenso del solito e ci sono code ai valichi di Vaalimaa, Nuiyamaa e Imatra”, ha annunciato sul suo account Twitter.

Lunedì la Guardia di Frontiera della Finlandia ha registrato l’ingresso di “7.743 russi attraverso il confine terrestre”, 3.662 russi sono poi usciti dal Paese. “Il traffico è ancora intenso, ma si è ridotto rispetto al picco del fine settimana: la maggior parte di chi entra si dirige verso altri Paesi”, si legge nell’aggiornamento.

Il governo della Finlandia ha intenzione di introdurre nuove restrizioni per limitare in maniera significativa l’ingresso di cittadini russi nel paese. Secondo le informazioni ottenute da Yle, la televisione nazionale finlandese, verrà abbassato anche il numero dei visti turistici rilasciati ai cittadini russi. Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in viaggio a New York, ha detto che è già stata preparata una bozza del provvedimento, che dovrebbe essere pronta a breve.