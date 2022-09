Fuga dalla Russia: 35 chilometri di coda al confine con la Finlandia | VIDEO

Fuga dalla Russia: 35 chilometri di coda al confine con la Finlandia

Biglietti aerei esauriti e automobili in coda per lasciare la Russia: dopo il discorso con cui Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per 300mila riservisti e minacciato l’Occidente di usare le armi nucleari, numerosi civili, in possesso di un visto Shengen, stanno provando a lasciare il Paese per entrare in Finlandia, unica frontiera ancora aperta, con la fila che avrebbe raggiunto i 35 chilometri.