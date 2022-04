FAO: “Prezzi globali dei prodotti alimentari di base mai così alti”

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha fatto sapere che il prezzo dei generi alimentari di base, come cereali, zucchero e oli vegetali oggi hanno raggiunto i massimi livelli storici. “L’invasione russa dell’Ucraina, un centro importante per l’esportazione di prodotti alimentari, ha avuto gravi conseguenze sui mercati delle materie prime, suscitando timori di una crisi alimentare in alcune regioni africane e del Medio Oriente”, ha dichiarato l’agenzia.

L’Indice dei prezzi alimentari della FAO, che monitora le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari più scambiati come la farina o l’olio di girasole, a marzo è salito del 12,6 per cento in più rispetto a febbraio. Il dato, ha detto l’organizzazione, “è guidato da un aumento diffuso dei prezzi del grano e dei cereali secondari, dovuto principalmente alla guerra in Ucraina”.

I dati di febbraio avevano già dimostrato un aumento record dei prezzi, dopo che “i prezzi globali del grano si sono impennati del 19,7 per cento durante il mese, esacerbati dalle preoccupazioni sulle condizioni delle colture presenti negli Stati Uniti”, secondo l’agenzia dell’Onu.