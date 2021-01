Usa, Facebook bloccherà Trump fino a fine mandato

Donald Trump è stato bloccato da Facebook fino a fine mandato. La decisione è arrivata dopo l’assalto di ieri al Congresso a Washington, dove si stava tenendo il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden. In un primo momento Facebook aveva bloccato il presidente uscente per 24 ore. Mark Zuckerberg, secondo le ricostruzioni di Axios, avrebbe definito la situazione a Washington “un’emergenza” e, in una email ai dipendenti, ha assicurato che si stavano valutando altre misure per tenere la gente al sicuro. Ma nel corso della giornata il fondatore di Facebook ha deciso prolungare lo stop “indefinitamente e per almeno le prossime due settimane fino a quando una pacifica transizione di potere non sarà completata”. Dunque fino all’insediamento di Biden, programmato per il 20 gennaio.

Leggi anche: 1. Il golpe di Trump (di Luca Telese) / 2. Il giorno più buio dell’America (di Giulio Gambino) / 3. La democrazia Usa cancellata per qualche ora, ma il vero sconfitto è Trump

Potrebbero interessarti Affonda una barca per un festino gay a Capodanno: polemiche in America | VIDEO Usa, polemiche sulle carenze nella sicurezza del Campidoglio: “Solo 350 soldati schierati” Veterana dell’aeronautica e fan di Trump: chi era la donna uccisa al Congresso