Potrebbero interessarti

Elezioni Mozambico 2019: in vantaggio il presidente Nyusi, leader del partito marxista FRELIMO

Il Regno Unito sospende l'export di armi alla Turchia solo per le nuove forniture

Caro Trump, la tua battaglia negazionista sul clima è in un vicolo cieco, arrenditi

Erdogan: “Rimanderemo in Siria due milioni di rifugiati”

Nigeria: 300 torturati in una scuola islamica, anche diversi bambini

Tutte le sanzioni contro la Turchia già in atto dopo l’attacco contro i curdi in Siria

Siria, bloccati gli aiuti umanitari nel Nord Est: in fuga le organizzazioni internazionali

I curdi vanno in guerra ascoltando i Rage Against the Machine | VIDEO