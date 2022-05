Elon Musk sulla crisi demografica in Italia: “Se continua così non ci saranno più italiani”

“L’Italia rimarrà senza una popolazione se queste tendenze continueranno”. A dirlo non è un commentatore o un politico preoccupato dagli ultimi dati sulla natalità in Italia, ma il miliardario Elon Musk, considerato l’uomo più ricco del mondo.

Italy will have no people if these trends continue — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

Per il proprietario di Tesla, che nelle scorse settimane ha lanciato una discussa offerta per acquistare Twitter, quello della denatalità è un problema cruciale che rappresenta “la più grande minaccia per la civiltà”, come ha scritto ieri in un tweet. In precedenza aveva commentato un grafico del Wall Street Journal, che mostrava come il tasso di fertilità negli Stati Uniti si sia trovato per 50 anni al di sotto o all’incirca pari alla soglia di 2,1 figli per coppia, il cosiddetto “livello di sostituzione”. Il miliardario sudafricano ha poi pubblicato una tabella che mostra i paesi con il tasso di fertilità più basso, tra cui è presente anche l’Italia (il tasso: 1,24) citando la Corea del Sud e Hong Kong come i territori in cui il “collasso della popolazione” è più rapido.