Elon Musk ha lanciato ieri un’offerta pubblica di acquisto ostile per acquistare la società di social media Twitter. Il patron di Tesla e Space X ha dichiarato di essere pronto a sborsare 41,39 miliardi di dollari in contanti (sic) con l’obiettivo di “sbloccare il potenziale dell’azienda”. Il patron di Tesla ha offerto 54,2 dollari per azione, che rappresenta un premio del 38% rispetto alla chiusura in Borsa del 1 aprile, l’ultimo giorno di quotazione prima dell’annuncio dell’acquisizione del 9%. “La mia è l’offerta migliore”, dice Musk. Rivolgendosi a Bred Taylor, presidente del Consiglio d’amministrazione di Twitter, Musk ha dichiarato: “Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale affinché sia la piattaforma della libertà d’espressione in tutto il mondo, e penso che la libertà d’espressione rappresenti un imperativo sociale per una democrazia funzionante”.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

“Ad ogni modo,” ha proseguito, “da quando ho fatto il mio investimento mi sono reso conto che la società non crescerà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Perciò Twitter dovrà essere trasformata in una società privata.” A inizio mese Musk aveva acquistato un cospicuo pacchetto azionario di Twitter: 73,5 milioni di azioni, pari al 9,2% della società. Il Ceo di Tesla era stato anche nominato per entrare a far parte del consiglio della compagnia ma pochi giorni fa è arrivato l’annuncio del direttore generale del social network, Parag Agwak, secondo cui “Elon Musk ha deciso di non unirsi al nostro consiglio”.

Twitter ha confermato oggi di aver ricevuto l’offerta, dichiarando in una nota che “il Consiglio d’amministrazione valuterà con attenzione la proposta per determinare il corso d’azione” e risponderà “nel miglior interesse di tutti gli stakeholder.” Musk ha fatto sapere che l’offerta è “finale,” aggiungendo che qualora non venisse accettata, dovrà riprendere in considerazione la sua posizione di azionista, come riportato dal deposito legale allegato a un suo tweet.

L’offerta, una volta strutturata e concordata, sarà subordinata “al ricevimento di eventuali approvazioni governative richieste; a una due diligence legale, commerciale, regolamentare, contabile e fiscale confermativa e alla negoziazione e l’esecuzione di accordi definitivi e al completamento del finanziamento previsto”.