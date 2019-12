Elezioni Regno Unito: gli elettori britannici ai seggi con i cani

Le foto e il video del premier britannico Boris Johnson che vota accompagnato dal suo Dilyn non sono le uniche ad essere diventate virali sui social media. Su Twitter, infatti, spopola l’hashtag #dogsatpollingstations con il quale gli elettori britannici stanno pubblicando le foto dei loro cani ai seggi.

Cani di ogni razza e dimensione, qualcuno con il cappellino di Babbo Natale, che aspettano disciplinati i loro padroni. E nel Kent qualcuno ha deciso di fare le cose in grande presentandosi al seggio a cavallo.

Tra i vip che hanno deciso di portare il proprio animale domestico a votare oltre al premier, c’è il sindaco di Londra Sadiq Khan che ha pubblicato su Twitter un video assieme alla sua labrador bianca, Luna.

TPI SPECIALE ELEZIONI REGNO UNITO

Mabel is 84 years old and she’s still not a Tory. Be like Mabel. #dogsatpollingstations pic.twitter.com/zrFan8PksW

— vote labour n i’ll send u a nude 🌈Ⓥ (@sadsexygemini) December 12, 2019