Risultati elezioni presidenziali Uruguay: si va al ballottaggio

Non sono ancora definitivi i risultati delle elezioni presidenziali in Uruguay, che si sono tenute nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che nessuno dei candidati sia riuscito a raggiungere il 50 per cento dei voti necessari per vincere al primo turno: si va, dunque, al ballottaggio, previsto per il prossimo 24 novembre.

Lo spoglio procede a rilento, tuttavia quattro istituti di sondaggi indicano, con un margine di errore minimo, che il candidato attualmente in vantaggio è comunque distante 12 punti percentuali dal 50 per cento più uno necessario per essere eletti al primo turno così come recita la legge uruguayana.

Si tratta del candidato di Frente Amplio Daniel Martínez, accreditato al 38,8 per cento dei voti.

Il suo rivale, Luis Lacalle Pou, invece, avrebbe raccolto il 29,4 per cento.

Al terzo e quarto posto del primo turno, secondo le rilevazioni degli istituti Cifra, Equipos, Factum e Opción, si trovano Ernesto Talvi del Partito colorado (12,6%) e Guido Manini Ríos di Cabildo aperto (10,2%).

Nonostante il vantaggio al primo turno, la vittoria al ballottaggio di Martínez appare molto complicata. Secondo gli esperti, infatti, il candidato di Frente Amplio avrebbe dovuto ottenere almeno il 43 per cento per sperare in una vittoria al ballottaggio.

Potrebbero interessarti Elezioni Argentina: vince il peronista Fernandez Elezioni presidenziali in Argentina 2019, verso la vittoria del peronista Alberto Fernandez Ucraina, ferita con due coltellate attivista per i diritti dei rom

Anche perché sia Ernesto Talvi, che Guido Manini Ríos hanno già dichiarato che appoggeranno Luis Lacalle Pou.

Le altre notizie di politica estera