Elezioni Portogallo 2019

Oggi domenica 6 ottobre 2019 si tengono le elezioni in Portogallo. Le ultime elezioni si erano tenute nel 2015 e la coalizione di centro-destra, formata dal Partito Social Democratico e dal CDS – Partito Popolare era riuscita ad ottenere la maggioranza relativa dei voti senza arrivare alla maggioranza assoluta.

Mentre la sinistra collassa nei consensi un po’ ovunque in Europa (e non solo), non si può dire lo stesso in Portogallo, dove si avvia a una vittoria tanto larga, quanto scioccante. Alle elezioni politiche del 6 ottobre, stando ai sondaggi, il fronte composto da socialisti, comunisti, Verdi e blocco di sinistra andrebbe ben oltre il 50 per cento, con i primi da soli a sfiorare il 40 per cento.

Per il premier Antonio Costa, la quasi certezza di ottenere un secondo mandato. Arrivato un po’ per caso alla guida del governo, più per un gioco di palazzo che non per una reale vittoria alle urne, l’uomo è riuscito a resuscitare il suo partito, grazie al rinvigorimento dell’economia.

La leadership di Costa

Il 27 ottobre il Presidente della Repubblica Aníbal Cavaco Silva aveva conferito a Pedro Passos Coelho l’incarico di formare il governo, ma l’esecutivo era caduto il 10 novembre dopo una mozione di sfiducia.

Dopo 51 giorni di stallo Il Partito Socialista, il Presidente della Repubblica aveva dunque conferito l’incarico di formare il governo al leader socialista António Costa. Dopo lunghi negoziati il nuovo governo socialista riceve il sostegno senza partecipazione del Blocco di Sinistra e della Coalizione Democratica Unitaria (che include Partito Comunista Portoghese e Verdi)

Nonostante l’alto debito pubblico che nel 2011 costrinse il partito socialista a ricorrere a un piano da 78 miliardi finanziato dalla Troika, negli ultimi 5 anni il Pil è salito del 10 per cento e molti analisti parlano addirittura di boom economico. Nel 2018 il deficit è stato allo 0,5 per cento e oggi è intorno 1,7.

La crescita ha permesso al governo di varare dei provvedimenti che gli hanno valso un enorme consenso fra l’elettorato popolare come l’aumento dell’età pensionabile per i dipendenti pubblici e un innalzamento del salario minimo.

Il trionfo del partito socialista è stato riconfermato anche alle ultime elezioni europee in cui ha ottenuto il 33,8 per cento.

Come si svolgono le elezioni 2019 in Portogallo

I portoghesi sono chiamati a votare per l’elezione del nuovo governo che rimarrà in carica fino al 2023. Verranno eletti i 23o nuovi deputati dell’Assemblea della Repubblica (il parlamento portoghese). Il sistema elettorale del Portogallo è di tipo proporzionale e le votazioni sono suddivise in 20 circoscrizioni elettorali costituite da 18 distretti amministrativi e 2 regioni autonome. Non c’è alcuna soglia di sbarramento per entrare in parlamento.

Portogallo, quali sono i partiti in corsa alle elezioni 2019

Le principali forse in corsa oltre al partito socialista del primo ministro uscente sono:

il Psd, il partito di centro-destra

il Be, il “Bloco de Esquerda” dei comunisti che è dato al sei per cento

il Partito comunista (PCP) di Jeronimo de Sousa, dato al 5%

Potrebbero interessarti Elezioni politiche in Tunisia 2019: si elegge il secondo Parlamento dopo la rivolta del 2011 Hong Kong è un grande palcoscenico della guerra di procura tra Stati Uniti e Cina Hong Kong, un 14enne è stato ferito con un’arma da fuoco

il PAN, il partito ecologista che è l’unico in crescita in queste elezioni ed ha raggiunto il 4 %

Ad eccezione del partito ecologista e di quello socialista, tutte le altre forze politiche alternative hanno perso consensi. I voti del BE e del PCP sembrano invece essersi spostati sul Partito socialista tuttora al governo.

Elezioni Portogallo: i sondaggi elettorali

I sondaggi attuali vedono i socialisti al 38% e il centro destra (PSD) al 23% con un distacco di x punti. Quasi certamente quindi il partito socialista vincerà le elezioni, resta però da capire se riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta o se dovrà appoggiarsi come nella precedente legislatura al sostegno della sinistra radicale.

La domanda, tuttavia, non è chi vincerà le elezioni ma piuttosto di quanto vincerà il PS e se disporrà di una maggioranza assoluta o dovrà contare ancora una volta sul sostegno dei partiti di sinistra. Il Portogallo viene elogiato da Bruxelles come modello di paese del sud dell’Europa che sta uscendo dalla crisi, mente il ministro delle finanze Mário Centeno ricopre attualmente la carica di presidente dell’Eurogruppo. Il governo socialista ha sostenuto la nomina della Von der Leyen alla presidenza della Commissione.