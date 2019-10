Elezioni in Polonia 2019: i risultati

I risultati delle elezioni in Polonia del 13 ottobre 2019, secondo gli exit poll, premiano la destra: come previsto, il partito di destra “Diritto e Giustizia” (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski ha vinto le elezioni parlamentari in Polonia con il 43,6 per cento. A riferirlo è l’emittente polacca Tvn 23 annunciando gli exit-poll Ipsos.

Il principale gruppo di opposizione, la Coalizione civica (KO) di centro liberale formato dalla Piattaforma civica fondata dal presidente dell’Unione europea Donald Tusk avrebbe raccolto, invece, il 27,4 per cento.

Sempre secondo l’exit poll Ipsos, La Sinistra (Lewica) avrebbe preso l’11,9 per cento. La coalizione unisce ad altri partiti l’Alleanza della sinistra democratica (Sld) rimasta fuori dal parlamento nel 2015. Stando agli exit poll, alla coalizione polacca (Kp), il blocco che include il ruralista e conservatore Partito Popolare Polacco (Psl) andrebbe il 9,6 per cento, mentre i nazionalisti della Confederazione Libertà e Indipendenza otterrebbero il 6,4 per cento.

Il partito di destra “Diritto e Giustizia” (Pis) conserva e accresce la maggioranza assoluta alla Camera nelle elezioni parlamentari in Polonia del 13 ottobre: secondo un exit-poll Ipsos pubblicato dall’emittente polacca pubblica Tvp e dalla privata Tvn, alla formazione del leader Jaroslaw Kaczynski verrebbero attribuiti 239 seggi, quattro in più rispetto alle precedenti elezioni del 2015 (il totale dei seggi al Sejm – a Camera dei deputati della Polonia – è di 460).

Per quanto riguarda, invece, il principale gruppo di opposizione, Coalizione civica, secondo l’exit-poll otterrebbe 130 seggi, mentre alla Sinistra ne andrebbero 43 e alla Coalizione polacca 34. In parlamento al Sejm farebbero il loro ingresso anche i nazionalisti anti-Ue di Confederazione con 13 deputati.

Secondo i dati diffusi, l’affluenza registrata sarebbe in aumento rispetto all’ultima tornata elettorale del 2015 quando si attestava al 50,2 per cento: stavolta, invece, alle urne sarebbero andati il 61,1 per cento.

Il partito di governo euroscettico e populista “Diritto e giustizia” (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski era il favorito sin dall’inizio. Lo schieramento di destra è guidato dal fratello dell’ex presidente – Lech Kaczynski, morto nel 2010 in un incidente aereo – Jarosław Kaczynski.

“Diritto e giustizia”, alla guida del paese nella legislatura che volge al termine, ha portato la Polonia su posizioni fortemente conservatrici. Il paese è oggi uno dei più in vista del gruppo di Visegrad.

A candidarsi premier per lo schieramento del Pis è Mateusz Morawiecki, che dal 2017 è a capo del governo. Ad opporsi a “Diritto e Giustizia” è la formazione di centro Colizione civica (KO), che solo con un difficile accordo con altri partiti di centro destra e con quelli di sinistra potrebbe arrivare a ottenere i 231 seggi utili per governare il paese.