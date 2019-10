Elezioni Polonia 2019, seggi aperti per le elezioni politiche

Si sono aperti questa mattina alle 7, ora italiana, i seggi in Polonia, dove oggi domenica 13 ottobre 2019 si tengono le elezioni politiche. Si attende una nuova vittoria del partito di destra “Diritto e giustizia” (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski. Non è scontata però la maggioranza assoluta almeno in uno dei due rami del parlamento a causa dell’alleanza dei partiti di opposizione.

Alle precedenti elezioni che si sono tenute nel 2015 il Pis aveva ottenuto il 37,6 per cento dei voti e il controllo della Camera (235 seggi su 460) e del Senato (61 su 100) consentendo al premier Mateusz Morawiecki di imporre riforme che, secondo l’Unione europea, mettono a rischio lo stato del diritto.

L’opposizione formalmente è divisa in tre blocchi: il principale è quello centro-liberale di “Coalizione civica” (Ko); poi c’è “La Sinistra” (Lewica) e la rurale “Coalizione polacca” (Kp).

Secondo sondaggi, il Pis – che ha condotto una campagna elettorale insistendo su welfare e valori morali – dovrebbe vincere con un 40-43% delle preferenze ma le tre coalizioni potrebbero superarlo raccogliendo un totale di 43-51% a seconda delle rilevazioni. I seggi chiudono alle 21, quando saranno diffusi exit-poll.

A maggio 2019 il partito Diritto e Giustizia aveva vinto le elezioni europee con il 43,1 per cento dei voti, seguito dalla Coalizione Europea con 38,4 per cento e terzo posto al partito “Primavera” con il 6,7 per cento.

Il partito al governo, euroscettico e conservatore, è stato accusato di violare lo stato di diritto e di aver costruito in Polonia uno regime semi-autoritario. L’anno scorso l’Ue aveva deferito il governo polacco alla Corte di giustizia europea, con l’accusa di non riconoscere il principio di separazione dei poteri.

