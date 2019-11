La Louisiana sceglie la continuità e dice no a Donald Trump, confermandosi l’unico Stato del profondo sud statunitense a guida democratica. John Edwards, governatore dem uscente, è stato confermato alle elezioni tenutesi ieri, sabato 16 novembre, sconfiggendo il candidato repubblicano Eddie Rispone.

Una vittoria di misura – 51,3 contro 48,7 per cento – che era imprevista da molti analisti, considerato il grande impegno profuso nella campagna elettorale locale dal presidente Trump.

Le elezioni in Louisiana erano considerate un importante test sulla popolarità del presidente degli Stati Uniti, dopo l’avvio della procedura per l’impeachment. Negli ultimi dieci giorni Trump ha tenuto due comizi in Louisiana a sostegno di Rispone, ma questo non è bastato a dare la vittoria ai repubblicani.

Rispone ha giocato la sua campagna elettorale tutta su Trump, affidando al presidente la sua fortuna. La sconfitta è pesante, in vista delle elezioni presidenziali del 2020.

